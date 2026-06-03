Immobilizza sul letto e imbavaglia la moglie tagliandole capelli e sopracciglia: arrestato dai Carabinieri

Un uomo è stato arrestato ad Alghero (Sassari) con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L’intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava una lite domestica. Quando i militari sono arrivati nell’abitazione, l’uomo avrebbe minimizzato, parlando di un semplice alterco.

Ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave: secondo quanto emerso dalle indagini, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata. Durante l’aggressione, la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia; poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La donna sarebbe infine riuscita a fuggire approfittando di un momento di distrazione dell’uomo, mettendosi in salvo.

L’indagato è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Alghero e, su disposizione della procura di Sassari, è stato trasferito nel carcere di Bancali in attesa dell’udienza di convalida. La sua posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria. (TgCom24)