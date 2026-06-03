Vallelunga. Convocato il 9 giugno neo Consiglio comunale per l’insediamento

VALLELUNGA. Il Consiglio comunale neoeletto a seguito delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026, è stato convocato in seduta pubblica ordinaria su Avviso del Presidente del Consiglio Comunale uscente presso i locali del Palazzo Comunale, per martedì 9 giugno 2026 alle ore 16,00, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

– Giuramento del Presidente provvisorio e dei Consiglieri Comunali neo eletti;

– Esame delle condizioni di eleggibilità e di candidabilità ai fini della convalida dei Consiglieri neo eletti;

– Eventuali surroghe dei Consiglieri neo eletti non convalidati, dimissionari, o decaduti, e giuramento dei subentranti;

– Eventuale convalida dei Consiglieri subentranti ai neo eletti surrogati;

– Esame cause di incompatibilità dei Consiglieri neo eletti convalidati e avvio procedure per eventuale decadenza;

– Nomina Scrutatori;

– Elezione del Presidente del Consiglio Comunale:

– Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale;

– Giuramento del Sindaco.

Si dà atto che, ai sensi degli artt. 30 e 58 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo (10 giugno 2026) alla stessa (ora 16,00), per la trattazione del medesimo ordine del giorno, senza ulteriore invito di convocazione e nel medesimo sito di cui cennato. La diretta streaming del Consiglio comunale sarà trasmessa collegandosi al sito istituzionale del Comune di Vallelunga Pratameno.