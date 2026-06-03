Auto su un gruppo di ragazzi a Taormina, il sindaco De Luca: “La movida violenta riguarda l’intero Paese, riflettere”

“Servono controlli, serve la presenza dello Stato e servono pene certe. Ma serve anche il coraggio di guardare più in profondità. Dietro questi episodi si intravedono forme di disagio giovanile, perdita di riferimenti educativi e una crescente incapacità di percepire le conseguenze delle proprie azioni. Non possiamo continuare a intervenire soltanto dopo che accade qualcosa di grave. Occorre investire nella prevenzione, nell’educazione, nei luoghi di aggregazione sana e nella costruzione di una cultura del rispetto”. A dirlo è il sindaco di Taormina (Messina), Cateno De Luca, a proposito del grave episodio verificatosi all’uscita di un locale cittadino e immortalato in un video postato dal primo cittadino su Facebook. Le immagini riprendono un’auto fare inversione di marcia e dirigersi a velocità verso un gruppo di ragazzi in strada. Immagini che il leader di Sud chiama Nord, non esita a definire “inquietanti” e che “non possono lasciare indifferenti”. “Come sindaco e come genitore – dice – provo sconcerto per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Chi ha compiuto quel gesto deve essere individuato e perseguito con la massima severità”. Ma per il sindaco di Taormina, “sarebbe riduttivo fermarsi alla ricerca del responsabile. Quanto accaduto deve spingerci a riflettere su un fenomeno che ormai attraversa molte realtà italiane. Sempre più spesso assistiamo a episodi di violenza improvvisa, comportamenti irresponsabili e totale disprezzo per l’incolumità altrui nei luoghi del divertimento e della socialità giovanile. Non è un problema di una città o di un territorio. È una questione che riguarda l’intero Paese e che merita di essere affrontata senza ipocrisie”. “Da Taormina vogliamo lanciare un messaggio chiaro: non serve soltanto indignarsi. Serve comprendere, prevenire e agire – conclude De Luca -. Perché ciò che è accaduto qui potrebbe accadere in qualsiasi città italiana e nessuna comunità può permettersi di considerarsi immune da questo fenomeno”. (Adnkronos)