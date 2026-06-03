Sicilia. Movida violenta: maxi rissa nel Siracusano

Serata di festa conclusa con momenti di tensione a Marzamemi, borgo marinaro a sud di Siracusa dove nella notte tra il 2 e il 3 giugno una rissa ha coinvolto circa venti persone nel cuore del borgo marinaro. L’episodio si e’ verificato intorno alla mezzanotte in via Regina Elena, una delle strade piu’ frequentate della localita’ turistica. Secondo quanto emerso, allo scontro avrebbero preso parte esclusivamente cittadini italiani.

La scena e’ stata osservata da numerosi clienti e gestori dei locali della zona ed e’ stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la via. Sul posto sono intervenute due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria per prestare soccorso ad alcuni feriti, e gli agenti della polizia di Stato che hanno riportato la situazione alla calma e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilita’. Centinaia le persone presenti al momento del tafferuglio. Alcuni turisti, spaventati dall’improvvisa esplosione della violenza, si sono allontanati rapidamente dall’area per mettersi in sicurezza. Sono in corso le verifiche degli investigatori anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza