Campofranco in Fiore 2026: Partecipazione ed entusiasmo in occasione della prima giornata

CAMPOFRANCO. La prima giornata di Campofranco in Fiore 2026 si è conclusa con una bellissima partecipazione e tanto entusiasmo.

Grazie ai cittadini che hanno decorato e valorizzato il paese, ma anche ai concorrenti dei concorsi, ai volontari del servizio civile, agli studenti, agli espositori, alla proloco, alle istituzioni e a tutti coloro che hanno scelto di trascorrere in paese questa giornata dedicata alla bellezza, alle tradizioni e all’amore per il territorio.

Le passeggiate tra le vie in fiore, i momenti di condivisione e la calorosa presenza della comunità hanno confermato quanto sia importante continuare a costruire insieme eventi che valorizzano Campofranco e la sua identità. Ma non finisce qui! Il 3 luglio 2026 c’è la seconda parte di Campofranco in Fiore, con tutte le attività riprogrammate, gli spettacoli, gli stand, la musica e tante altre occasioni per vivere insieme il nostro paese.