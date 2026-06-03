Salute

Caltanissetta. All’Asp prosegue il piano di potenziamento e stabilizzazione del personale sanitario

Redazione 1

Caltanissetta. All’Asp prosegue il piano di potenziamento e stabilizzazione del personale sanitario

Mer, 03/06/2026 - 23:46

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CALTANISSETTA. Prosegue il piano di potenziamento e stabilizzazione del personale sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta. Attraverso una serie di deliberazioni nei giorni scorsi sono stati adottati importanti provvedimenti finalizzati a colmare i vuoti in organico, garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ridurre le liste d’attesa e assicurare la continuità dei servizi nei presidi ospedalieri di Caltanissetta, Gela, San Cataldo e Mazzarino.

• P.O. di San Cataldo (UOC di Radioterapia): disposta l’immissione in ruolo a tempo indeterminato del sig. Sandro Camilleri nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia Medica. L’assunzione, con decorrenza 15 giugno 2026, è avvenuta in esito alle procedure di stabilizzazione del personale precario (ai sensi dell’art. 1 c. 268 lett. b della L. 234/2021 e s.m.i.) già assunto a tempo determinato tramite concorso.

• P.O. di Mazzarino: deliberata l’assunzione a tempo indeterminato della dott.ssa Chiara Maurici, Dirigente Medico di Medicina Interna (collocata al 14° posto della graduatoria degli specializzandi approvata con delibera n. 868/2025). La stipula del contratto avverrà a seguito del conseguimento del titolo di specializzazione, previsto per il prossimo mese di luglio, andando così a coprire un posto vacante e disponibile presso il nosocomio.

• P.O. S. Elia di Caltanissetta: Sempre per garantire la turnazione dei dirigenti medici e l’abbattimento delle liste d’attesa, è stato conferito un incarico a tempo determinato fino al 31/12/2026 al dott. Francesco Romeo, in qualità di Dirigente Medico di Malattie Infettive.

• UOS Radioprotezione: Assegnato un incarico a tempo determinato alla dott.ssa Annalisa Muscato, Dirigente Fisico, per garantire la sostituzione del titolare assente fino al suo rientro in servizio.

• P.O. Vittorio Emanuele di Gela: in linea con le normative vigenti (art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/01 e le direttive del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica), l’Azienda ha conferito un incarico libero-professionale al dott. Giuseppe Frittitta, medico specializzato in Medicina Interna (in quiescenza). L’incarico prevede un impegno di 38 ore settimanali fino al 30 giugno 2026 rinnovabile finalizzato a supportare i servizi del reparto.

“Da un lato valorizziamo l’esperienza del personale interno attraverso le stabilizzazioni previste dalla legge, dall’altro immettiamo nuove forze, sia a tempo determinato che indeterminato, per dare respiro ai reparti più sotto pressione e garantire standard di cura più elevati a tutta la cittadinanza della provincia” il Direttore Generale Salvatore Ficarra.

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