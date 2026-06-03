Operaio 63enne ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion in retromarcia

Incredibile la tragedia che s’è consumata a Napoli. Qui un operaio di 63 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in zona. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato investito da un camion in retromarcia.

Sul posto nel quale è avvenuto il tragico impatto, un centro logistico, sono intervenuti gli agenti dell’Upg della questura di Napoli e personale dell’ispettorato del lavoro. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.