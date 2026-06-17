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Mondiali, oggi Argentina-Algeria – Diretta

AdnKronos

Mondiali, oggi Argentina-Algeria – Diretta

Mer, 17/06/2026 - 02:07

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(Adnkronos) – Ai Mondiali 2026 è il giorno dell'Argentina. La nazionale campione del Mondo in carica fa il suo esordio nella rassegna iridata contro l'Algeria dell'ex allenatore della Lazio Vladimir Petkovic, all'Arrowhead Stadium di Kansas City. Si tratta di una delle sfide del gruppo J, con Austria e Giordania.   La sfida tra Austria e Giordania è in programma alle 6. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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