Mondiali 2026, programma e partite di oggi: calendario, gironi e dove vederli in tv

(Adnkronos) – Continua la seconda giornata dei Mondiali 2026. La rassegna iridata, che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada, si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi e oggi, sabato 20 giugno, vanno in scena le gare della seconda giornata. Riflettori puntati sull'Olanda, che affronta la Svezia, e sulla sfida tra la Germania e Costa d'Avorio. Ecco il programma di tutte le partite dei Mondiali, i gironi e dove vederle in tv e streaming su Dazn e in chiaro sui canali Rai. Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Cechia Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d'Avorio, Ecuador Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama. Ecco il calendario dei Mondiali 2026: 20 GIUGNO Ore 19:00 – Olanda-Svezia (Gruppo F) – Dazn Ore 22:00 – Germania-Costa d’Avorio (Gruppo E) – Rai e Dazn 21 GIUGNO Ore 2:00 – Ecuador-Curacao (Gruppo E) – Dazn Ore 6:00 – Tunisia-Giappone (Gruppo F) – Dazn Ore 18:00 – Spagna-Arabia Saudita (Gruppo H) – Rai e Dazn (ipotesi) Ore 21:00 – Belgio-Iran (Gruppo G) – Rai e Dazn (ipotesi) 22 GIUGNO Ore 0:00 – Uruguay-Capo Verde (Gruppo H) – Dazn Ore 3:00 – Nuova Zelanda-Egitto (Gruppo G) – Dazn Ore 19:00 – Argentina-Austria (Gruppo J) – Rai e Dazn Ore 23:00 – Francia-Iraq (Gruppo I) – Dazn 23 GIUGNO Ore 2:00 – Norvegia-Senegal (Gruppo I) – Dazn Ore 5:00 – Giordania-Algeria (Gruppo J) – Dazn Ore 19:00 – Portogallo-Uzbekistan (Gruppo K) – Dazn Ore 22:00 – Inghilterra-Ghana (Gruppo L) – Rai e Dazn 24 GIUGNO Ore 1:00 – Panama-Croazia (Gruppo L) – Dazn Ore 4:00 – Colombia-RD Congo (Gruppo K) – Dazn Ore 21:00 – Svizzera-Canada (Gruppo B) – Rai e Dazn Ore 21:00 – Bosnia-Qatar (Gruppo B) – Dazn 25 GIUGNO Ore 00:00 – Scozia-Brasile (Gruppo C) – Dazn Ore 00:00 – Marocco-Haiti (Gruppo C) – Dazn Ore 3:00 – Repubblica Ceca-Messico (Gruppo A) – Dazn Ore 3:00 – Sudafrica-Corea del Sud (Gruppo A) – Dazn Ore 22:00 – Curacao-Costa d’Avorio (Gruppo E) – Dazn Ore 22:00 – Ecuador-Germania (Gruppo E) – Rai e Dazn 26 GIUGNO Ore 1:00 – Giappone-Svezia (Gruppo F) – Dazn Ore 1:00 – Tunisia-Olanda (Gruppo F) – Dazn Ore 4:00 – Turchia-Usa (Gruppo D) – Dazn Ore 4:00 – Paraguay-Australia (Gruppo D) – Dazn Ore 21:00 – Norvegia-Francia (Gruppo I) – Rai e Dazn Ore 21:00 – Senegal-Iraq (Gruppo I) – Dazn 27 GIUGNO Ore 2:00 – Capoverde-Arabia Saudita (Gruppo H) – Dazn Ore 2:00 – Uruguay-Spagna (Gruppo H) – Dazn Ore 5:00 – Egitto-Iran (Gruppo G) – Dazn Ore 5:00 – Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) – Dazn Ore 23:00 – Panama-Inghilterra (Gruppo L) – Rai e Dazn (ipotesi) Ore 23:00 – Croazia-Ghana (Gruppo L) – Rai e Dazn (ipotesi) 28 GIUGNO Ore 1:30 – Colombia-Portogallo (Gruppo K) – Dazn Ore 1:30 – RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) – Dazn Ore 4:00 – Algeria-Austria (Gruppo J) – Dazn Ore 4:00 – Giordania-Argentina (Gruppo J) – Dazn SEDICESIMI DI FINALE 28 GIUGNO Ore 21:00 – 2 A-2A B – Rai e Dazn 29 GIUGNO Ore 19:00 – 1C – 2F – Dazn Ore 22:30 – 1E – 3ABCDF – Rai e Dazn 30 GIUGNO Ore 3:00 – 1F – 2C – Dazn Ore 19:00 – 2E-2I – Rai e Dazn (ipotesi) Ore 23:00 – 1I-3CDFGH – Rai e Dazn (ipotesi) 1 LUGLIO Ore 3:00 – 1A – 3CEFHI – Dazn Ore 18:00 – 1L – 3EHIJK – Dazn Ore 22:00 – 1G – 3AEHIJ – Rai e Dazn 2 LUGLIO Ore 2:00 – 1D – 3BEFIJ – Dazn Ore 21:00 – 1H – 2J – Rai e Dazn 3 LUGLIO Ore 1:00 – 2K – 2L – Dazn Ore 5:00 – 1B – 3EFGIJ – Dazn Ore 20:00 – 2D – 2G – Rai e Dazn 4 LUGLIO Ore 24:00 – 1J – 2H – Dazn Ore 3:30 – 1K – 3DEIJL – Dazn OTTAVI DI FINALE 4 LUGLIO Ore 19:00 – Dazn Ore 23:00 – Rai e Dazn 5 LUGLIO Ore 22:00 – Rai e Dazn 6 LUGLIO Ore 2:00 – Dazn Ore 21:00 – Rai e Dazn 7 LUGLIO Ore 2:00 – Dazn Ore 18:00 – Dazn Ore 22:00 – Rai e Dazn QUARTI DI FINALE 9 LUGLIO Ore 22:00 – Rai e Dazn 10 LUGLIO Ore 21:00 – Rai e Dazn 11 LUGLIO Ore 23:00 – Rai e Dazn 12 LUGLIO Ore 3:00 – Rai e Dazn SEMIFINALI 14 LUGLIO Ore 21:00 – Rai e Dazn 15 LUGLIO Ore 21:00 – Rai e Dazn FINALE TERZO POSTO 18 LUGLIO Ore 23:00 – Rai e Dazn FINALE 19 LUGLIO Ore 21:00 – Rai e Dazn. I Mondiali 2026, in programma dall'11 giugno al 19 luglio, saranno visibili in diretta tv in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay (35 partite su 104) e in diretta e in streaming su Dazn (tutte le partite).

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