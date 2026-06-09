Jovanotti svela la line up delle due date di Palermo del Jova Summer Party 2026

MILANO (ITALPRESS) – Cresce l’attesa per il Jova Summer Party 2026 che farà tappa il 29 e il 30 agosto a Palermo all’Ippodromo La Favorita. Jovanotti svela oggi la line up ufficiale delle date siciliane, due tra gli appuntamenti più attesi dell’estate. Guest Star di entrambe le date sarà Jimmy Sax, protagonista di un’apertura carica di energia con una selezione dei suoi pezzi più celebri, prima di affiancare Lorenzo Jovanotti sul palco. Insieme a lui, già dal pomeriggio, si alternerà una line up ricca di sfumature e personalità diverse, capace di incarnare al meglio l’anima del progetto: incontro tra generi, vitalità e una piena libertà espressiva. Il 29 agosto si alterneranno sul palco Albert Marzinotto, Ana Carla Maza, Venerus, I Tarantolati di Tricarico, Sissi, Santamarea e il DJ live set di Fresco & Ali Selecta. Il 30 agosto torneranno Albert Marzinotto e Venerus, insieme a Sam Galbi, Eva Bloo e tanti ospiti a sorpresa. Il Jova Summer Party si conferma così non solo come un live ma come un’esperienza immersiva e condivisa, dove musica, pubblico e territorio si incontrano in un unico grande racconto estivo.

– foto ufficio stampa Goigest –

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