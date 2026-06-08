Idrogeno, nucleare e cybersecurity, presentate 3 iniziative del polo espositivo di Piacenza

(Adnkronos) – Presso la sede di Confindustria Piacenza, si è svolta lo scorso venerdì 5 giugno, la conferenza stampa di presentazione della 2ª edizione di Nuclear Power Expo, della 5ª edizione di Hydrogen Expo e della 3ª edizione di Cybsec Expo: tre manifestazioni fieristiche che animeranno congiuntamente il polo espositivo di Piacenza da domani, martedì 9 a giovedì 11 giugno. Il contesto in cui si inseriscono le tre manifestazioni rivela quanto idrogeno, nucleare e cybersecurity siano oggi temi interconnessi e non più separabili. Sul fronte energetico, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha posto il costo dell'energia al primo posto nell'agenda della competitività industriale, denunciando la perdita di sovranità industriale europea in un mercato globale che si gioca con regole asimmetriche. La risposta richiede un mix strutturato: rinnovabili – con oltre 4.000 autorizzazioni ancora ferme da sbloccare-, idrogeno verde e nucleare. Su quest'ultimo fronte, il Ddl Delega sul nucleare sostenibile ha superato l'esame della Camera ed è ora all'esame del Senato per l'approvazione definitiva, con l'obiettivo di diventare legge prima dell'estate e di produrre i decreti attuativi entro fine anno. Sul versante idrogeno, il decreto di recepimento della Direttiva europea 'Idrogeno e Gas', approvato in via preliminare lo scorso 27 marzo, introduce per la prima volta una disciplina organica del mercato, mentre le Hydrogen Valleys finanziate dal Pnrr entrano nella fase operativa. Ma un sistema energetico sempre più digitale e distribuito è anche un sistema più esposto: la Bce ha convocato d'urgenza una riunione con oltre 300 rappresentanti del settore bancario europeo per affrontare i rischi legati alla nuova generazione di modelli di intelligenza artificiale, capaci di individuare vulnerabilità nei sistemi operativi con velocità superiori alle capacità umane. Infrastrutture energetiche e impianti industriali sono nel mirino: la cybersecurity non è più una questione IT, è una questione di sicurezza energetica e industriale. È su questo intreccio che Piacenza Expo, dal 9 all'11 giugno, offre una risposta integrata. Organizzate da Mediapoint & Exhibitions, le tre fiere – che si svolgeranno in contemporanea e che ad oggi vantano l’adesione record di circa 200 aziende tra espositori e sponsor delle due cene di gala – rappresentano un appuntamento di riferimento per la transizione energetica, la sicurezza delle infrastrutture strategiche e lo sviluppo tecnologico nel nostro Paese. Durante l’incontro, che ha richiamato un pubblico qualificato di giornalisti e operatori del settore, sono intervenuti Gianluca Ceccarelli, Assessore alle Risorse Finanziarie del Comune di Piacenza; Stefano Riva, di Confindustria Piacenza; Elisabetta Montesissa, Vicepresidente di Piacenza Expo e Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint & Exhibitions. Gianluca Ceccarelli, Assessore alle Risorse Finanziarie del Comune di Piacenza, ha sottolineato il valore dell’iniziativa, affermando che 'Nuclear Power Expo, Hydrogen Expo e Cybsec Expo' possono sembrare manifestazioni che appartengono a segmenti di mercato diversi, ma nella realtà rispondono a una stessa esigenza: costruire un Paese resiliente, sovrano e competitivo. Sono temi che oggi sono entrati prepotentemente nell'agenda pubblica, ciascuno per ragioni diverse, ma tutti convergenti verso la stessa sfida sistemica. Come amministrazione comunale siamo consapevoli del valore che eventi fieristici di questo calibro generano sul territorio: uno studio recente dell'Università Cattolica ha misurato l'effetto moltiplicatore che manifestazioni come queste producono sull'economia locale, confermando ciò che già vediamo ogni anno in termini di presenze, indotto e visibilità per Piacenza. Un ringraziamento sincero a Mediapoint & Exhibitions e a Piacenza Expo per aver scelto ancora una volta la nostra città come sede di questi appuntamenti. Arrivederci alle prossime edizioni". Stefano Riva, dirigente di Confindustria Piacenza, ha dichiarato che “Nuclear Power Expo, Hydrogen Expo e Cybsec Expo sono arrivate alla seconda e alla quinta edizione confermando ciò che avevamo intuito fin dall'inizio: che il mercato aveva bisogno di una piattaforma seria dove fare sistema su energia e sicurezza digitale. La transizione energetica pone sfide concrete: la mobilità elettrica pesante, ad esempio, richiederà potenze di ricarica tali da mettere in competizione le esigenze industriali con quelle della rete. La risposta è una sola: creare nuova generazione, anche nucleare. Il voto della Camera sul Ddl Delega è un segnale importante, ma il punto è che non abbiamo alternative: il nucleare non è un'opzione, è un'esigenza, ed è una delle poche fonti programmabili disponibili. Per fortuna le aziende piacentine conservano ancora know-how di filiera: un patrimonio da preservare e completare. Lo stesso vale per la cybersecurity: Confindustria Piacenza ha un cluster dedicato proprio perché la protezione dei dati e la sicurezza digitale sono oggi fattori di competitività, non optional. Chi non si adeguerà a questa velocità sarà fuori dalla competizione”. Elisabetta Montesissa, vicepresidente Piacenza Expo, ha aggiunto che “Nuclear Power Expo, Hydrogen Expo, Cybsec Expo e si stanno consolidando come eventi che guardano al futuro e Mediapoint & Exhibitions ha avuto la lungimiranza di leggerlo in anticipo, unendo in un unico contesto idrogeno, nucleare e sicurezza digitale. Piacenza Expo è una fiera a misura d'uomo, con gli spazi, la logistica e la flessibilità per essere al centro di manifestazioni innovative come queste. I numeri parlano da soli: l'anno scorso Piacenza Expo ha portato 174.000 visitatori nella provincia, il 92% dei quali non sarebbe venuto a Piacenza senza le fiere. Un indotto concreto e misurabile per hotel, ristoratori e tutto il tessuto di servizi del territorio”. Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, ha dichiarato che “Nuclear Power Expo, Hydrogen Expo e Cybsec Expo nascono dalla consapevolezza che idrogeno, nucleare e cybersecurity non sono tre filiere parallele ma un unico sistema di sfide interconnesse. Lo confermano i fatti delle ultime settimane: la crisi nello Stretto di Hormuz ha reso evidente quanto la dipendenza energetica dall'estero sia una vulnerabilità strutturale; il decreto sull'idrogeno e l'iter del DDL sul nucleare sostenibile dimostrano che l'Italia sta finalmente costruendo un quadro normativo all'altezza; e l'allarme lanciato dalla Bce sui rischi cyber legati alla nuova generazione di intelligenza artificiale ricorda che un sistema energetico digitale è un sistema esposto, che va protetto con la stessa determinazione con cui lo si costruisce. L'Italia è la seconda manifattura europea e ha competenze industriali riconosciute a livello internazionale in tutti e tre questi ambiti: il nostro compito è offrire alla filiera un luogo fisico dove queste competenze si incontrano, si misurano e si trasformano in opportunità concrete. Ringraziamo le istituzioni, le associazioni e gli espositori che continuano a rinnovarci la loro fiducia: è grazie a loro che questi appuntamenti crescono di edizione in edizione, generando valore per l'intero sistema Paese”. Proprio a conferma della rilevanza della tre giorni piacentina, le manifestazioni hanno ottenuto un ampio sostegno istituzionale, con numerosi patrocini concessi sia da enti e istituzioni di primo piano che dalle principali associazioni. Tra tutti: Aeronautica Militare, Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, Isin – Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, MASE-Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria e Comune di Piacenza. Sul fronte delle associazioni di categoria e del mondo accademico: Ain – Associazione Italiana Nucleare, Aipe – Associazione Italiana Pressure Equipment, Aipnd – Associazione Italiana Prove Non Distruttive, Animp – Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale, Anver, Cepi, Cicpnd – Comitato Italiano Coordinamento Prove Non Distruttive, Cirten – Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Tecnologica Nucleare, Confapi Industria Piacenza, Confindustria Piacenza, Federacciai, Gisi, H2IT – Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile e Unione Parmense degli Industriali. Fitto il programma di incontri, convegni e workshop, i cui dettagli sono disponibili sui siti web dedicati: https://hydrogen-expo.it/le-conferenze/; https://cybsec-expo.it/le-conferenze/; https://nuclearpower-expo.it/le-conferenze/. Come da tradizione per tutti gli eventi firmati Mediapoint & Exhibitions, anche in queste edizioni di Nuclear Power Expo, Hydrogen-Expo, Cybsec-Expo si svolgeranno esclusive cene di gala riservate agli espositori, ai partecipanti e ai loro ospiti, nella splendida cornice della Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni di Piacenza: un momento di networking di alto profilo in un contesto di straordinario pregio storico e culturale. Nel tardo pomeriggio di Giovedì 10 giugno, inoltre, si terrà la 4ª edizione degli Ihta–Italian Hydrogen Technology Awards, i riconoscimenti ideati per dare visibilità internazionale al lavoro delle imprese che operano sia in Italia che all’estero nella filiera tecnologica dell’idrogeno, riconoscendone la professionalità, il know-how, lo sviluppo e il ruolo strategico: fattori che costituiscono un vero capitale a beneficio di tutta l’economia, nazionale ed europea.

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