Ventinovenne perde la vita in un tragico tamponamento in galleria con un autobus, ferita la figlia di 6 anni

Un uomo di 29 anni di Biancavilla (Catania), Davide Toscano, ha perso la vita in un incidente avvenuto sull’autostrada A18, Messina-Catania, nella galleria Taormina in direzione del capoluogo etneo. Secondo una prima ricostruzione, la vettura guidata dall’uomo ha tamponato un autobus rimasto in panne sulla corsia di marcia prima dell’uscita dalla galleria.

A bordo spettatori provenienti dal concerto di Geolier che ha fatto tappa allo Stadio Scoglio di Messina. Nell’impatto la figlia di 6 anni dell’automobilista è rimasta ferita ed è stata trasportata al Policlinico di Catania, dove si trova ricoverata non in pericolo di vita. Anche padre e figlia tornavano a casa dopo aver assistito insieme al concerto del rapper napoletano.

Una prima ricostruzione dell’incidente Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Sottosezione Polizia stradale di Giardini Naxos, i vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni e il personale del Consorzio per le autostrade siciliane.