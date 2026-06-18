Francesco Curcuruto: un talento sotto canestro, senza trascurare la scuola

C’è chi dice che far conciliare lo sport con lo studio proficuo sia un’impresa impossibile. A smentire questo mito ci pensa Francesco Curcuruto, giovane promessa del basket nisseno e impegnato studente del Liceo Classico e Linguistico di Caltanissetta, che ha appena archiviato una stagione sportiva da incorniciare.

Il 2026 rimarrà un anno indimenticabile per Francesco. Prima la cavalcata trionfale con la maglia dell’Invicta Caltanissetta, culminata con una storica e meritatissima promozione in Serie D al termine di un campionato vissuto da protagonista. Poi, domenica scorsa, la ciliegina sulla torta: sul parquet del seguitissimo Torneo “Sicura Basket”, Francesco ha letteralmente infiammato la retina, battendo la concorrenza e aggiudicandosi il primo posto nella spettacolare ed emozionante gara del tiro da tre punti. Un traguardo che ne conferma la freddezza e le doti balistiche nei momenti che contano.

“Francesco rappresenta esattamente la figura dell’atleta moderno” – commenta il suo coach Gioacchino Falletta . “Un ragazzo capace di coniugare l’impegno della palestra con la crescita intellettuale. La promozione con l’Invicta e la vittoria nel tiro da tre punti sono solo le prime tappe di un percorso che lo vedrà protagonista, nello sport come nella vita.

Ma il vero “canestro” di Francesco si misura nella sua capacità di essere un atleta completo. Se in campo dimostra grinta e visione di gioco , tra i banchi del Liceo Classico e Linguistico si distingue, affrontando le sfide della cultura classica e delle lingue moderne con la stessa dedizione e la stessa etica del lavoro che mette ogni giorno in allenamento .

Con la Serie D ormai in tasca e il futuro davanti a sé, Francesco Curcuruto si gode il meritato riposo (agonistico), ma con lo sguardo già rivolto alla prossima stagione e all’inizio dell’avventura universitaria; Sempre con la stessa filosofia: testa alta, focus sull’obiettivo e la mano pronta a centrare il canestro.