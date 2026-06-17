Forza Italia, l’ex assessore Marcello Mirisola chiede chiarezza sui ruoli politici del partito nel Nisseno

Si accende il dibattito interno a Forza Italia nella provincia di Caltanissetta. A intervenire è l’ex assessore comunale Marcello Mirisola che, attraverso una nota, riferisce le perplessità manifestate da diversi amministratori e dirigenti locali del partito in merito ad alcune attività politiche svolte sul territorio. Al centro dell’intervento la richiesta di fare piena chiarezza sui ruoli e sugli eventuali incarichi conferiti dai vertici regionali, con l’obiettivo di garantire trasparenza e serenità all’interno della comunità politica azzurra.

Negli ultimi giorni numerosi amministratori locali appartenenti a Forza Italia nella provincia di Caltanissetta hanno manifestato perplessità e richiesto chiarimenti circa l’attività politica svolta dall’assessore comunale Del Popolo sul territorio. Secondo quanto riferito da diversi amministratori, Del Popolo starebbe contattando esponenti e rappresentanti istituzionali del partito chiedendo la riconferma di incarichi e ruoli politici, facendo riferimento a un presunto mandato ricevuto dall’assessore regionale Edy Tamajo e dal coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Nino Minardo.



Tuttavia, da verifiche e interlocuzioni avute con soggetti direttamente interessati, emergerebbe che tale incarico non risulterebbe essere stato formalmente conferito. Una circostanza che, se confermata, solleva inevitabilmente interrogativi sulla legittimazione politica delle iniziative intraprese.

«Personalmente vengo contattato quotidianamente da amministratori e dirigenti locali di Forza Italia che chiedono di conoscere a quale titolo l’assessore Del Popolo stia svolgendo questa attività di interlocuzione e di riorganizzazione delle cariche politiche nella provincia di Caltanissetta – dichiara l’ex assessore Marcello Mirisola –. Si tratta di una domanda legittima che merita una risposta chiara e trasparente nell’interesse degli iscritti, degli amministratori e dell’intero partito».

La chiarezza sui ruoli e sui mandati rappresenta infatti un presupposto indispensabile per garantire correttezza, rispetto delle procedure interne e serenità nel confronto politico. Per tale ragione sarebbe opportuno che i vertici regionali e provinciali di Forza Italia chiarissero pubblicamente se esista o meno un incarico ufficiale conferito all’assessore Del Popolo e quali siano, eventualmente, i limiti e le finalità dello stesso.



«In assenza di chiarimenti, il rischio è quello di generare confusione tra gli amministratori locali e alimentare inutili tensioni all’interno di una comunità politica che oggi più che mai necessita di regole certe, trasparenza e unità d’azione – conclude Marcello Mirisola –».

Titolo alternativo:

Forza Italia nel Nisseno, Mirisola: “Serve chiarezza sui mandati e sulle attività politiche”.