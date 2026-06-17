Garlasco, la madre di Andrea Sempio ricoverata d’urgenza in ospedale: “Overdose di farmaci”

La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stata ricoverata d’urgenza al Pronto Soccorso, dove i medici hanno effettuato una lavanda gastrica. La notizia arriva in diretta durante “Dentro la Notizia”, attraverso le parole del suo legale, Liborio Cataliotti, che conferma l’accaduto e ricostruisce i momenti immediatamente precedenti. “È stata una overdose di farmaci”, ha detto.

“Ero in Cassazione che discutevo un processo, peraltro in compagnia dell’avvocato Taccia (l’altra legale di Sempio, ndr), quando è arrivata la telefonata che annunciava questo ricovero”, racconta Cataliotti. “Si tratta di un ricovero urgente, al Pronto Soccorso, per overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno”. Una situazione che ha inevitabilmente creato grande apprensione attorno alla famiglia Sempio.

Cataliotti sottolinea anche l’aspetto umano della vicenda e la necessità di proteggere la donna in un momento così delicato: “Come team difensivo, vogliamo che il cliente stia vicino alla mamma e che la tranquillizzi”. Il legale evidenzia inoltre quanto il clima attorno al caso abbia inciso sul suo stato emotivo: attacchi sui social, lettere ed email di minacce avrebbero contribuito, a suo giudizio, a un forte stress.

Il difensore ribadisce, inoltre, che la donna non ha alcun ruolo nell’indagine: “Non è indagata, ha il solo torto di avere il figlio sottoposto a questo procedimento”. E conclude con un appello rivolto a tutti: “È il momento, per tutti, di abbassare i toni”. (Tg Com24)