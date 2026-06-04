FH55 Academy, progetto per valorizzare le persone e sviluppare le competenze del settore hospitality

(Adnkronos) – FH55 Hotels lancia FH55 Academy, il nuovo progetto strategico dedicato alla formazione e allo sviluppo professionale delle proprie persone. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rispondere in modo concreto e strutturato alle esigenze operative delle strutture e alle trasformazioni in atto nel settore dell’hospitality, sempre più orientato a qualità del servizio, innovazione e centralità delle competenze. Attraverso un approccio pragmatico e strettamente connesso alla quotidianità lavorativa, FH55 Academy si propone di rafforzare le competenze interne e favorire percorsi di crescita coerenti con l’evoluzione dei ruoli e delle professionalità all’interno del gruppo. L’Academy si distingue per un approccio pratico, esperienziale e fortemente connesso alla realtà operativa: i percorsi formativi vengono infatti costruiti sulla base dei reali fabbisogni aziendali e delle specifiche esigenze dei diversi reparti, con contenuti immediatamente applicabili nel lavoro di tutti i giorni. Ogni anno il piano formativo verrà definito attraverso l’analisi dei bisogni espressi direttamente dai collaboratori, delle priorità legate al piano industriale e delle aree strategiche individuate dal gruppo. Per il primo anno di attività, la FH55 Academy ha già avviato 8 corsi per un totale di 144 ore formative e 75 partecipanti coinvolti, tra cui un percorso dedicato alla leadership al femminile, una job rotation nell’area cucina e cinque percorsi focalizzati sugli standard operativi e sulle soft skills, per tutte le strutture del gruppo. I programmi saranno modulati annualmente in base ai bisogni organizzativi e professionali, con l’obiettivo di potenziare sia le hard skill sia le soft skill. La formazione si svilupperà attraverso modalità integrate che combinano attività in aula, esercitazioni pratiche, case history, videocorsi e podcast, con la volontà di trasformare ogni momento della vita aziendale (dall’onboarding ai meeting interni) in un’occasione di apprendimento e condivisione. Un vero e proprio 'hospitality human hub' orientato alla crescita continua delle persone. I percorsi si svolgeranno nelle 4 diverse strutture e sedi del gruppo con l’obiettivo di diffondere la cultura formativa in modo trasversale e capillare all’interno dell’organizzazione. L'Academy nasce con obiettivi chiari e concreti: attrarre nuove risorse, favorire la crescita interna delle persone e rafforzare il senso di appartenenza all’azienda attraverso percorsi strutturati di sviluppo professionale. Il progetto punta inoltre a creare una mappatura sempre più chiara delle competenze presenti all’interno del gruppo, valorizzando la contaminazione tra professionalità diverse e favorendo la costruzione di team multidisciplinari a supporto dei futuri progetti aziendali. Elemento distintivo del progetto è l’introduzione degli open badge, strumenti digitali di certificazione delle competenze acquisite nel percorso formativo. I badge rappresentano un sistema strutturato e progressivo di riconoscimento delle abilità sviluppate, che consente di mappare in modo chiaro e trasparente il percorso di crescita di ciascuna persona all’interno dell’organizzazione. Attraverso un linguaggio condiviso e immediatamente leggibile, gli open badge valorizzano le competenze acquisite sia in ambito teorico sia operativo, rendendole tracciabili e spendibili nei diversi contesti professionali interni. I badge sono suddivisi in cinque aree principali (F&B, hospitality, strategic skill, soft skill e job rotation) permettendo di identificare in modo immediato le competenze sviluppate e favorendo la creazione di team sempre più trasversali, eterogenei e orientati ai nuovi progetti aziendali. “La formazione – dichiara Ilaria Bigliazzi, Hr director FH55 Hotels – è fondamentale per la nostra azienda e con la nostra academy è una formazione concreta, misurabile e coerente con i nostri valori e bisogni. Non si tratta solo di trasferire conoscenze, ma di sviluppare competenze reali che accompagnino la crescita professionale e personale, rendendo ogni collaboratore protagonista del proprio percorso ed allo stesso tempo rendere la nostra azienda maggiormente attrattiva e competitiva”. I programmi della FH55 Academy si avvalgono di un corpo docente qualificato composto sia da professionisti senior interni, custodi del know-how e della cultura aziendale, sia da docenti esterni selezionati per portare visioni innovative, aggiornamenti e best practice di settore. Ogni percorso prevede inoltre prove finali finalizzate a verificare concretamente l’apprendimento e consolidare le competenze maturate. FH55 Hotels apre inoltre la possibilità di candidarsi come docenti dell’Academy: i professionisti interessati potranno presentare la propria candidatura scrivendo a hr@fhhotelgroup.it e compilando l’apposito form, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti. “Crediamo fortemente – aggiunge Claudio Catani, vicepresident operations FH55 Hotels – che la qualità del servizio nasca dalla qualità delle persone. FH55 Academy rappresenta un passo strategico per rafforzare la nostra identità e sostenere lo sviluppo futuro del gruppo, attraverso competenze solide, condivise e riconosciute”.

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