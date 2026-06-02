Ebola: Oim contro chiusura frontiere, i virus non si fermano ai confini

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) ha esortato oggi i governi a rafforzare il coordinamento transfrontaliero, avvertendo che la chiusura delle frontiere potrebbe spingere gli spostamenti delle persone nella clandestinità e aumentare i rischi di trasmissione. “I virus non si fermano ai confini, e nemmeno la nostra risposta dovrebbe farlo”, ha affermato Ugochi Daniels, vicedirettore generale dell’Oim per le operazioni, commentando la chiusura della frontiera tra Uganda e Repubblica democratica del Congo per l’epidemia di ebola in corso. “Quando i confini si chiudono, le persone spesso continuano a spostarsi attraverso percorsi informali dove i controlli sanitari e la sorveglianza sono limitati”, ha aggiunto