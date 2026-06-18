Due giovani nisseni conquistano l’Italia con Sempreverde: la musica delle emozioni parte da Caltanissetta



Ci sono progetti che nascono per organizzare eventi e altri che finiscono per creare una vera comunità. È il caso di Sempreverde, la realtà fondata nel 2023 dai giovani nisseni Francesco Gallà e Michele Vancheri, che in pochi anni è riuscita a diventare un punto di riferimento per centinaia di ragazzi accomunati dalla passione per la musica italiana e dalla voglia di vivere esperienze autentiche.

Un percorso costruito passo dopo passo, con determinazione, idee chiare e una visione che fin dall’inizio ha scelto di andare controcorrente. In un panorama dominato da format sempre più simili tra loro e da generi musicali che seguono le tendenze del momento, Sempreverde ha deciso di puntare sulla musica indie italiana, sulle canzoni che raccontano storie, sentimenti, amori e nostalgie, creando eventi nei quali le persone non sono semplici spettatori ma protagonisti.

«Mettiamo in primo piano i sentimenti delle persone», spiegano i fondatori del progetto. Una filosofia che si traduce in una selezione musicale ricercata e fuori dai circuiti convenzionali, capace di generare connessioni autentiche, momenti di condivisione e ricordi destinati a rimanere nel tempo.

Dal 2023 ad oggi Sempreverde ha organizzato oltre venti eventi, registrando importanti successi di pubblico, numerosi sold out e una fidelizzazione che rappresenta uno dei punti di forza del progetto. Numeri che raccontano la crescita di una community diventata tra le più partecipate e riconoscibili della città.

La formula vincente risiede proprio nell’atmosfera che si crea durante ogni appuntamento: persone che cantano insieme, amici che condividono emozioni, coppie che si ritrovano nelle parole delle canzoni e giovani che trovano nella musica un linguaggio comune. Un senso di appartenenza che va oltre il semplice intrattenimento e che ha permesso a Sempreverde di costruire un’identità artistica forte e immediatamente riconoscibile.



Il 2025 ha segnato una nuova e importante svolta. Dopo avere consolidato la propria presenza in Sicilia, Sempreverde ha infatti avviato il proprio tour nazionale. La prima tappa si è svolta a Bassano del Grappa, in Veneto, dando il via a un percorso che porterà il progetto in diverse città italiane attraverso collaborazioni con realtà che condividono gli stessi valori di autenticità e partecipazione.

Una crescita che trova riscontro anche nell’immagine del progetto. Il logo, caratterizzato da un tratto essenziale e spontaneo, rappresenta l’autenticità che da sempre contraddistingue Sempreverde. La figura centrale richiama uno spirito libero, indipendente e riconoscibile, mentre il verde diventa simbolo di crescita, continuità e appartenenza.



Ma al di là dei numeri e dei successi, il vero significato di Sempreverde resta racchiuso nella sua missione. «Non organizziamo semplicemente eventi», affermano Gallà e Vancheri. «Creiamo spazi in cui le persone possano divertirsi, riconoscersi nelle canzoni, condividere emozioni e sentirsi parte di qualcosa di vero».

Partito dal cuore della Sicilia, Sempreverde oggi guarda all’intero Paese. Un risultato che premia l’intuizione, la passione e la capacità di due giovani nisseni che hanno scelto di scommettere sulle emozioni in un tempo in cui spesso sembrano passare in secondo piano. E proprio da quelle emozioni continua a crescere una realtà che porta il nome di Caltanissetta in giro per l’Italia, dimostrando che la musica può ancora essere un potente strumento di incontro, condivisione e comunità.