Chongqing potenzia servizio treni merci Cina-Europa per export auto

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un treno merci Cina-Europa carico di nuovi container multiuso per automobili, da 40 piedi e 35 tonnellate, è partito oggi da Chongqing, nella Cina sud-occidentale.

I container trasportano 182 automobili della China Changan Automobile Group Co., Ltd., una casa automobilistica con sede a Chongqing, importante polo della produzione automobilistica.

Con i nuovi container, la municipalità sta potenziando la capacità dei servizi di treni merci Cina-Europa per soddisfare la crescente domanda di trasporto per l’esportazione di automobili.

Il container multiuso per automobili è un’attrezzatura innovativa progettata per l’esportazione di auto prodotte a livello nazionale, secondo Guan Yu, responsabile del dipartimento marketing della filiale di Chengdu della China Railway Container Transport Corp., Ltd.

Rispetto ai container multiuso tradizionali, che possono trasportare al massimo tre berline o due SUV, il nuovo container può contenere fino a quattro berline o quattro SUV per unità, riducendo così il costo di trasporto per veicolo, secondo Guan.

Al contempo, il nuovo container è progettato per essere compatibile con il trasporto ferroviario, stradale e marittimo, offrendo attrezzature più flessibili per creare una rete efficiente di trasporto multimodale, ha dichiarato Huang Man, vice direttore generale della Yuxinou (Chongqing) Logistics Co., Ltd., osservando che la domanda di trasporto di veicoli prodotti a livello nazionale e destinati all’esportazione ha continuato ad aumentare negli ultimi anni.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).