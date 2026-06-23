Caltanissetta. 12 ^ spettacolo di danza classica moderna e contemporanea Asd Ballet Academy Dance

Una notte. Due anime. Un solo palcoscenico”: la danza accende la magia al Teatro Rosso di San Secondo

Ci sono storie che si raccontano con le parole e altre che prendono vita attraverso il movimento, lo sguardo e l’emozione. È proprio questo il cuore del 12° Spettacolo di Danza Classica & Modern Contemporary della Ballet Academy Dance, che domenica 28 giugno 2026 alle ore 20:30 porterà sul palco del Teatro Rosso di San Secondo una serata capace di emozionare e sorprendere.

Con il suggestivo titolo “Una notte. Due anime. Un solo palcoscenico”, lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio tra due mondi apparentemente lontani, ma uniti dalla stessa passione per l’arte e l’espressione. La grazia senza tempo della danza classica e l’energia coinvolgente del contemporaneo si incontreranno in una successione di coreografie che racconteranno sogni, emozioni e contrasti dell’animo umano.

Dietro ogni passo, ogni gesto e ogni applauso si nascondono mesi di lavoro, dedizione e sacrificio. Gli allievi della Ballet Academy Dance, guidati dalla direzione artistica della Dott.ssa Giada Paterna e dall’insegnante Ilenia Amico, saliranno sul palco per condividere con il pubblico il risultato di un intenso percorso di crescita artistica e personale.

Sarà molto più di un semplice saggio di fine anno: sarà una celebrazione della passione, del talento e della capacità della danza di unire persone, emozioni e generazioni. Una serata in cui la magia delle luci, della musica e del movimento trasformerà il teatro in un luogo dove ogni spettatore potrà lasciarsi trasportare dalla bellezza.

L’ingresso è libero. Un invito aperto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza fatta di arte, emozione e meraviglia, lasciandosi conquistare dalla magia di una notte speciale.

