Presso l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello, al via la ricognizione per stabilizzare i precari

L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello ha avviato la procedura di ricognizione finalizzata alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenente alla Dirigenza sanitaria, al Comparto e alla Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa (PTA).

L’avvio della ricognizione rappresenta una tappa significativa di un percorso programmato e condiviso con le organizzazioni sindacali, nell’ambito del confronto costante avviato dalla Direzione strategica sui temi del personale e della valorizzazione delle risorse umane. Un percorso che mira al superamento del precariato, al consolidamento degli organici aziendali e al rafforzamento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.

«Esprimo grande soddisfazione per l’avvio di questa fase- ha dichiarato il direttore generale, il nisseno Alessandro Mazzara– perché stiamo dando concreta attuazione agli impegni assunti nell’ambito di un percorso condiviso con le organizzazioni sindacali e atteso da numerosi professionisti che, negli anni, hanno contribuito con competenza e dedizione alle attività dell’Azienda. Il personale rappresenta il principale patrimonio dell’AOOR Villa Sofia-Cervello e la valorizzazione delle risorse umane costituisce uno dei punti prioritari del mio programma di ottimizzazione dei processi aziendali. Investire sulle persone significa rafforzare l’organizzazione, migliorare l’efficienza dei servizi e garantire risposte sempre più efficaci ai bisogni di salute della collettività»

La procedura consentirà di individuare il personale in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ai percorsi di stabilizzazione previsti dalla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della programmazione aziendale e del fabbisogno di personale.

Gli interessati potranno presentare la propria istanza secondo le modalità e i termini indicati nell’avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda: www.ospedaliriunitipalermo.it sezione “Bandi di concorso-concorsi in corso”.