Basket. Airam Caltanissetta esordienti, ottimo terzo posto al torneo di Syragon Cup di Siracusa

Si conclude con un brillante terzo posto l’avventura degli Esordienti dell’Airam al Torneo di Siracusa, al termine di una manifestazione ricca di emozioni e di ottime prestazioni. I giovani cestisti nisseni hanno conquistato il podio grazie a un percorso di grande livello, chiuso con tre vittorie e una sola sconfitta, maturata dopo una gara intensa e combattuta contro il Siracusa Basket, formazione che si è poi aggiudicata il torneo.

La partita più bella ed emozionante è stata senza dubbio la finale per il terzo e quarto posto contro l’Academy Palermo. Una sfida equilibrata e avvincente, giocata punto a punto dall’inizio alla fine, con continui capovolgimenti di fronte e grande intensità in campo. Nessuna delle due squadre è riuscita a prendere il largo, mantenendo il risultato in bilico fino agli ultimi minuti.

Nel finale, però, i ragazzi dell’Airam hanno trovato energie e lucidità per cambiare marcia, piazzando l’allungo decisivo che ha permesso loro di conquistare una sofferta ma meritatissima vittoria. Al suono della sirena finale è esplosa la gioia dei giovani nisseni, che hanno festeggiato insieme a tecnici e famiglie un successo costruito con determinazione, spirito di sacrificio e grande cuore.

Oltre al risultato, il torneo ha confermato i progressi del gruppo, capace di esprimere un gioco corale efficace e di affrontare ogni partita con entusiasmo e personalità. Un’esperienza importante che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita dei giovani atleti.

Nuovo impegno sul parquet del Palacannizzaro per gli Esordienti dell’Airam, che al palazzetto hanno affrontato in amichevole i pari età del Raffadali, dando vita a una gara intensa e ricca di spunti positivi. La formazione nissena si è distinta per lo spirito di squadra, la voglia di aiutarsi reciprocamente e la capacità di mettere in pratica quanto provato durante gli allenamenti. I ragazzi hanno mostrato una buona organizzazione di gioco, accompagnata da interessanti qualità tecniche sia in fase offensiva che difensiva.

Al di là del risultato, che ha visto i nisseni prevalere sulla compagine avversaria, l’incontro ha rappresentato un’importante occasione di crescita per tutto il gruppo, che ha saputo affrontare la partita con entusiasmo, determinazione e grande correttezza sportiva. Le azioni corali, la circolazione di palla e l’intensità difensiva hanno evidenziato i progressi compiuti dalla squadra nel corso della stagione.

Lo staff tecnico ha potuto trarre indicazioni positive dalla prestazione dei giovani atleti, che continuano il loro percorso di crescita con impegno e passione, confermando ancora una volta il valore del lavoro svolto in palestra.

L’amichevole contro Raffadali si conclude dunque con segnali incoraggianti per il futuro e con la consapevolezza di avere un gruppo unito, capace di mettere sempre al primo posto il gioco di squadra e il divertimento.

Formazione AIRAM Esordienti: Lorenzo Palermo, Francesco Siracusa, William Liao, Lorenzo Sorce, Giuseppe Patti, Giuseppe Scarpulla, Ludovico Bella, Cristian La Porta, Giorgio Dinaro, Mattia Palumbo, Federico Di Benedetto Marcello Rizza, Alessio Natale, Coach Emilio Galiano e Gianluca Rizza.