Alla Lumsa di Palermo un convegno sulla cooperazione euro-africana e sul ruolo del Marocco / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Un appuntamento non solo per fare un punto sui risultati raggiunti nella costruzione di un legame tra i due continenti, ma anche per ribadire l’importanza delle aree mediterranea e atlantica nel consolidamento di tale legame e studiare nuove strategie di cooperazione: questo il proposito di ‘Africa Atlantica: spazio di futuro e vettore di cooperazione euro-africana’, organizzato dal Consolato generale del Regno del Marocco a Palermo in collaborazione con l’Università Lumsa e con il Lumsa University Africa Center. L’incontro si è tenuto nella sede palermitana dell’ateneo, in via Parlatore: presenti tra gli altri l’ambasciatore e direttore del Lumsa University Africa Center Pietro Sebastiani, la console generale del Marocco Maryem Nassif, il professore ordinario di Economia e Gestione delle imprese presso la Lumsa Giovanni Battista Dagnino, l’ambasciatore del Regno del Marocco a Roma Youssef Balla (in collegamento video), l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e l’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Scarpinato.2

L’iniziativa si colloca in una fase storica in cui il partenariato euromediterraneo assume un valore sempre più strategico. Tanti gli assi lungo i quali si stanno ridefinendo i rapporti tra i due continenti: dialogo politico, integrazione economica, stabilità regionale, commercio, investimenti, transizione energetica, migrazione, sicurezza e sviluppo sostenibile. L’appuntamento si innesta inoltre come momento di confronto tra più mondi: quello accademico, quello diplomatico e quello istituzionale, con l’obiettivo di approfondire le dinamiche emergenti dell’Africa atlantica e individuare nuove forme di cooperazione.

Sotto quest’ultimo aspetto un ruolo centrale è giocato tanto dal Marocco quanto dall’Italia, paesi che possono vantare una posizione geografica strategica nella costruzione di un legame sempre più saldo tra Africa ed Europa. Il Marocco ha consolidato una visione basata su cooperazione, solidarietà attiva e iniziative di co-sviluppo (tra cui l’apertura dello spazio atlantico ai Paesi del Sahel); dal canto suo l’Italia, attraverso il piano Mattei, ha messo a terra un modello di collaborazione paritaria tra i due continenti, basandosi su progetti concreti e condivisi. In questo senso il ruolo dell’Africa atlantica può essere decisivo per favorire sviluppo e cooperazione.

“Questo incontro fa seguito a un’altra manifestazione organizzata qui a Palermo lo scorso dicembre – racconta Sebastiani, – Il titolo di quell’incontro era ‘Lavorare in Africa non è un’impresa’, a sottolineare quanto sia importante il lavoro di piccole e medie imprese nell’allargare gli orizzonti verso questo grande continente: non dovremmo parlare di Africa, ma di più Afriche. Dal punto di vista economico dobbiamo imparare a cogliere tutti quei fermenti e opportunità in parallelo sia con la grande crescita della popolazione africana, che nei prossimi 20-30 anni continuerà ad aumentare, sia con la necessità di rispondere alla grande sete di educazione del continente. Noi abbiamo molto chiaro un asse su cui lavorare, che riguarda proprio educazione, formazione, competenze, lavoro e crescita: l’obiettivo di tutti noi è appunto la crescita, che rappresenta non la soluzione di tutti i problemi ma l’attenuazione di molti di essi quali sofferenza alimentare, ambiente, sicurezza, stabilità dei paesi e stabilità internazionale”.