A Modena i funerali e l’ultimo saluto all’ex prefetto di Palermo Giancarlo Trevisone / Foto

MODENA (ITALPRESS) – Si sono svolti questo pomeriggio, al duomo di Modena, i funerali di Giancarlo Trevisone, ex prefetto di Palermo ed ex Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Presenti, fra gli altri, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che succedette proprio a Trevisone come capo di Gabinetto della Prefettura di Bologna, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, il prefetto di Modena la palermitana Fabrizia Triolo, ed il Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino che lavorò al fianco di Trevisone alla Prefettura di Palermo, la quale ha ricordato il suo Maestro professionale e di vita.

Presente anche una rappresentanza di collaboratori ed amici della sua significativa esperienza palermitana, come il Gen. Mauro Moscatelli già Comandante della Regione Militare Sud dell’Esercito, il direttore di TV2000 Vincenzo Morgante, il prof. Angelo Cuva e tanti ex collaboratori della prefettura palermitana.

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