Ddl Adorno(M5S) all’Ars, un fondo regionale per sostenere gli affitti in Sicilia

Palermo – Favorire l’accesso alla casa, sostenere l’autonomia dei giovani e dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.Mira a questo il disegno di legge appena presentato all’Ars dalla deputata M5S Lidia Adorno che prevede l’istituzione di un fondo regionale per il sostegno alla locazione, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro annui, destinato a contributi per l’abitazione principale.“Il ddl – dice Lidia Adorno – nasce in risposta all’aumento dei costi degli affitti e alle crescenti difficoltà economiche che colpiscono soprattutto i giovani e i nuclei familiari con redditi medio-bassi. In Sicilia, tali criticità risultano ancora più accentuate a causa della precarietà occupazionale, che spesso ritarda la formazione di nuovi nuclei familiari e l’avvio di percorsi di vita indipendente”.La proposta di legge prevede l’accesso ai contributi per i cittadini residenti in Sicilia con un ISEE fino a 40.000 euro e titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato. Le misure sono rivolte in particolare a giovani under 35, giovani coppie (con almeno un componente under 35 e nuclei familiari economicamente più fragili.Sono previste agevolazioni progressive, con maggiore intensità per i più giovani e nello specifico fino al 40% del canone annuo per le giovani coppie, fino al 35% per i giovani under 35; fino al 30% per gli altri nuclei familiari. L’erogazione del contributo è prevista per tre anni, rinnovabili, con verifica annuale dei requisiti.“Il ddl – conclude la deputata – punta a rendere più equo e accessibile il mercato degli affitti, sostenendo i giovani nel percorso verso l’autonomia e rafforzando le politiche abitative regionali. Garantire il diritto alla casa significa investire nel futuro della nostra comunità, sostenendo chi oggi incontra maggiori difficoltà e favorendo nuove opportunità di stabilità e crescita sociale.”