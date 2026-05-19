Caltanissetta, le associazioni Onde donneinmovimento e I Girasoli Onlus: sit-in per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tragica uccisione di Bakari Sako a Taranto

L’Associazione Onde donneinmovimento e l’Associazione I Girasoli Onlus indicono un sit in questo pomeriggio, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tragica uccisione di Bakari Sako a Taranto, ad opera di sei giovani, alcuni dei quali minorenni. Questo delitto orribile non racconta solo la ferocia di chi ha colpito ma anche il vuoto morale di chi ha voltato lo sguardo altrove. Il fatto che nessuno sia intervenuto — né chi era dietro un bancone, né forse chi dai balconi avrà sentito le urla — dice qualcosa di profondo e inquietante sul clima che stiamo attraversando: la violenza sta diventando normale, tollerata, quasi prevista. Da anni in Italia e in Europa crescono linguaggi pubblici fondati sulla paura, sull’odio verso l’altro, sulla disumanizzazione quotidiana.

E quando il razzismo viene banalizzato, quando l’aggressività diventa spettacolo o consenso, alla fine produce conseguenze concrete: ragazzi giovanissimi che si trasformano in esecutori materiali di una violenza che qualcun altro ha seminato e legittimato. I mostri non nascono dal nulla. Crescono dentro un clima culturale che smette di riconoscere l’umanità dell’altro e insegna l’indifferenza come forma di sopravvivenza. Contro l’indifferenza, invitiamo a partecipare al Sit in per Bakari, martedì 19 maggio alle ore 18: 30, davanti alla sede del Consorzio Universitario. Hanno aderito all’appello: Partito Democratico di Caltanissetta, Sinistra Italiana Caltanissetta, CGIL Caltanissetta, UISP Comitato Provinciale Caltanissetta, ARCI Caltanissetta, MO.VI Federazione di Caltanissetta, Ufficio Diocesano Migrantes, ETNOS, Governo di Lei, Associazione Vivarte Aps, Presidio donne per la pace, Circolo Aut Rete degli Studenti Caltanissetta, ANPI Mazzarino, Legambiente Caltanissetta, Coordinamento Provinciale Palestina libera.