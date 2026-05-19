Caltanissetta. Bando regionale per il trasporto gratuito per studenti e giovani under 20, Area Civica: “Misura importante che abbiamo portato con forza all’attenzione dell’amministrazione”

Caltanissetta. Attraverso una nota i consiglieri comunali di Area Civica, Calogero Palermo, Annalisa Petitto, Felice Dierna, intervengono in merito al bando regionale per il trasporto pubblico gratuito destinato a studenti e giovani under 20. Di seguito il testo integrale della nota.

I consiglieri di Area Civica Calogero Palermo, Annalisa Petitto, Felice Dierna esprimono soddisfazione per aver sollecitato e ottenuto la pubblicazione del bando per sostenere il trasporto pubblico gratuito a favore degli studenti e dei giovani under 20. Si tratta di una misura importante che abbiamo portato con forza all’attenzione dell’amministrazione attraverso una interrogazione consiliare, sollecitando nelle scorse settimane la Giunta ad attivarsi rapidamente affinché il nostro territorio non perdesse un’opportunità concreta a sostegno delle famiglie, del diritto allo studio e della mobilità giovanile. Il contributo di 69.000 euro, già assegnato al Comune di Caltanissetta, che rischiava di essere perso, era stato erroneamente appostato in altro capitolo di bilancio e le relative iniziative per la pubblicazione del bando si sono attivate a seguito della nostra interrogazione del 01 marzo 2026. Proporre interrogazioni vuol dire non solo esercitare il controllo politico che spetta al consigliere comunale, ma anche pungolare l’iniziativa dell’amministrazione che, come in questo caso, stava per perdere una misura a favore dei nostri giovani. Per troppo tempo su questo tema si è registrato silenzio e immobilismo. Oggi prendiamo atto che a seguito della nostra iniziativa, la Giunta ha finalmente proceduto con la pubblicazione del bando: 160 le domande arrivate da giovani, in attesa di graduatoria. È un risultato positivo per la comunità e dimostra che un’opposizione seria, concreta e vigile può contribuire ad accelerare decisioni utili ai cittadini. Riteniamo che investire sul trasporto pubblico gratuito per studenti e under 20 significhi investire sul futuro: meno disagi per le famiglie, maggiore accesso allo studio, più inclusione sociale e una mobilità più sostenibile. Area Civica continuerà a monitorare l’attuazione della misura affinché nessun giovane resti escluso e affinché tutte le risorse disponibili vengano utilizzate nel modo più efficace e trasparente possibile. I Consiglieri Comunali di Area Civica, Calogero Palermo , Annalisa Petitto, Felice Dierna.