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Montedoro. Pubblicata procedura di gara per la gestione della piscina comunale. Istanze entro il 4 giugno

Redazione 1

Montedoro. Pubblicata procedura di gara per la gestione della piscina comunale. Istanze entro il 4 giugno

Mar, 19/05/2026 - 15:16

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MONTEDORO. È stata pubblicata sulla piattaforma MePA la procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione della piscina comunale di Contrada Montagna per una durata di 5 anni. Tutta la documentazione di gara è liberamente scaricabile al seguente indirizzo: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f66953d7164ab985.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte entro il 4 giugno 2026 ore 12. Le offerte tardive non saranno ammesse. Le offerte devono essere presentate esclusivamente tramite la Piattaforma MePA (acquistinretepa.it). Non saranno accettate offerte pervenute con modalità diverse (posta, PEC, consegna a mano o altra modalità cartacea o digitale alternativa).

Canone annuo base: € 990,00— criterio di aggiudicazione: massimo rialzo percentuale. Durata della concessione: 5 anni. Sopralluogo presso la struttura: obbligatorio ai fini dell’ammissione.

Contatti: protocollo@comune.montedoro.cl.it | PEC: protocollo@pec.comune.montedoro.cl.it.

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