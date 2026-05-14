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Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida

AdnKronos

Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida

Gio, 14/05/2026 - 09:43

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(Adnkronos) – Una stretta di mano che diventa una sfida di braccio di ferro. Donald Trump e Xi Jinping si incontrano a Pechino. Il presidente americano si presenta dal presidente cinese, negli appuntamenti fissati, con la consueta stretta di mano 'super strong'. Xi, come mostrano i video, non cede… 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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