Il decesso a Mussomeli del dott. Antonino Noto Castagnino, papà della candidata sindaco Daniela. Le esequie nel pomeriggio a Prizzi.

MUSSOMELI – Saranno oggi pomeriggio a Prizzi, alle ore 15,30 nella chiesa di Santa Rosalia le esequie del dott. Antonino Antonino Noto Castagnino, deceduto ieri mattina presso l’Ospedale di Mussomeli. La camera ardente è stata allestita presso la locale Casa Funeraria Frangiamore, da dove oggi, alle 14,15 la salma sarà accompagnata a Prizzi per le esequie e successivamente presso il cimitero di Bivona. La notizia del decesso è pervenuta in redazione: “Con profondo cordoglio apprendiamo della scomparsa del dottor Antonino Noto Castagnino, venuto a mancare all’età di 86 anni. Originario di Prizzi, il dottor Noto Castagnino si era successivamente trasferito a Mussomeli. Nel corso della sua lunga carriera professionale ha prestato servizio come chirurgo presso l’ospedale di Corleone e successivamente presso l’ospedale di Palazzo Adriano, distinguendosi per competenza, professionalità e profondo senso del dovere. Parallelamente aveva esercitato anche la professione di dentista nel proprio comune d’origine, apprezzato e stimato sia sul piano umano che professionale. La notizia della sua scomparsa giunge in una giornata particolarmente delicata per la vita pubblica cittadina e colpisce profondamente la famiglia Noto Castagnino. Il dottor Antonino Noto Castagnino era padre della dottoressa Daniela Noto Castagnino, radiologa e candidata alla carica di sindaco nella competizione elettorale in corso. Daniele Frangiamore, amico della dottoressa Noto Castagnino e sostenitore della sua candidatura, ha espresso il proprio cordoglio con il seguente messaggio: “In questo momento di profondo dolore per la perdita del caro papà, esprimo il mio più sentito e sincero cordoglio alla dottoressa Daniela Noto Castagnino e a tutta la sua famiglia. A questo si unisce il mio personale sentimento di vicinanza, ma anche quello dei tanti amici di Daniela che oggi, con affetto e commozione, si stringono attorno alla famiglia condividendone il dolore.”