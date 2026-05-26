Amministrative, Aurora Maria Catalano eletta sindaco di Milo

È Aurora Maria Catalano il nuovo sindaco di Milo, in provincia di Catania. Con 401 voti, pari al 52,97%, ha superato la sfidante Maria Concetta Cantarella ferma a 356 voti (47,03%). “È stata una campagna elettorale intensa, coinvolgente, appassionante, sempre a contatto con le persone – ha dichiarato il neo sindaco – Ha vinto un progetto che ha messo al centro l’ascolto e il confronto con i cittadini. Ci hanno dato un mandato preciso: governare con lealtà, onestà, trasparenza e ascoltare prima di decidere”. “I milesi ci hanno dato fiducia e sento profondamente la responsabilità dell’impegno che assumiamo davanti a loro – ha aggiunto – Non affronterò questo percorso da sola, ma insieme ad una squadra composta da donne e uomini competenti e pieni di entusiasmo, pronti ad offrire tempo ed energia per costruire la Milo futura che sogniamo. Noi metteremo impegno, competenza e passione, chi intende lavorare, con lo stesso spirito, per il bene di Milo sarà il benvenuto. Siamo tutti chiamati, maggioranza ed opposizione, al buon governo e alla collaborazione per il bene di Milo, con appartenenza e senso di responsabilità. Adesso si lavora per dare risposte concrete”. (Adnkronos)