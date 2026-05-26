Caltanissetta, l’album “This is Dad” del cantautore Davide Vinciprova conquista il disco d’oro

La musica e la cultura siciliana per la sensibilizzazione sociale sul tema dell’Uguaglianza Genitoriale e della Tutela Delle Relazioni Familiari.Il Cantautore Siciliano Davide Vinciprova celebra un importante traguardo nella sua carriera musicale: l’album “This is Dad”, colonna sonora dell’omonima serie animata ispirata al suo libro, ha conquistato il disco d’oro dopo aver raggiunto quota 25.000 streaming, grazie soprattutto al forte consenso ottenuto in Messico e Argentina. Un risultato che conferma la crescente attenzione internazionale verso il progetto artistico del cantautore, capace di unire musica, animazione e temi sociali in una narrazione intensa ed emotiva.

L’album, pubblicato come anticipazione della serie animata prevista nei cinema italiani e internazionali a partire dal 2027, sta raccogliendo consensi soprattutto tra il pubblico latinoamericano, dove diversi brani sono diventati virali sulle piattaforme digitali.Visibilmente emozionato durante la recente cerimonia di premiazione, Davide Vinciprova ha ringraziato i fan per il sostegno ricevuto e ha anticipato importanti novità per il futuro. Tra queste, un mini tour promozionale in Messico e Argentina, dove si esibirà dal vivo presentando i brani più amati di “This is Dad” e offrendo anche alcune anticipazioni esclusive del nuovo album, la cui uscita ufficiale è prevista per gennaio 2027.L’artista ha inoltre confermato che la serie animata, tratta dall’omonimo libro da lui scritto, rappresenterà il cuore di un progetto artistico più ampio, pensato per sensibilizzare il pubblico su tematiche familiari e sociali molto attuali.Durante un’intervista rilasciata nel corso della premiazione, al cantautore è stato chiesto quale fosse il vero obiettivo della sua nuova carriera musicale e se la fama rappresentasse la sua priorità principale.La risposta di Davide Vinciprova è stata profonda e diretta:“La fama non mi interessa direttamente. Quello che voglio davvero è completare la missione che mi sono prefissato. Fare in modo che tutti i bambini, soprattutto quelli con genitori separati, possano vivere serenamente ed equamente entrambe le figure genitoriali e per far sì che ciò accada, bisogna sensibilizzare la società con ogni forma di comunicazione artistica e non possibile perché, purtroppo, oggi assistiamo troppo spesso a uno sciacallaggio che colpisce molti padri ed alcune madri, vittime di un sistema malato e controverso. Se attraverso la mia musica riuscirò anche solo a far riflettere le persone su questo tema, allora avrò raggiunto il mio obiettivo.”Parole che hanno colpito pubblico e stampa presenti all’evento, rafforzando l’immagine di un artista impegnato non solo nella musica, ma anche nella promozione di un messaggio sociale profondo e universale.Con il successo di “This is Dad” e i nuovi progetti ormai alle porte, il nome di Davide Vinciprova sembra destinato a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama musicale e cinematografico internazionale dei prossimi anni.