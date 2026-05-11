San Cataldo. Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”: il 13 maggio la finale dell’8° Torneo interno

SAN CATALDO. Mercoledì 13 maggio, si svolgerà l’ultimo atto dell’avvincente 8° Torneo di Risiko “L’ultima sdadata di Primavera”, attualmente in corso presso il RCU “Il Pifferaio” di San Cataldo. I quattro finalisti, Gianluigi Orlando “Kanidicaccia22”, Andrea Kiswarday “Plasma97”, Mariella Brucculeri “Marymojito” e Alessio Sansoni “Bluprofondo71” si preparano già da oggi ad affrontare l’atto finale del Torneo che assegnerà al vincitore il titolo trimestrale e, per il migliore dei 3 giocatori esclusivi del RCU “Il Pifferaio”, anche una Wild Card di partecipazione alla finale del Campionato Regionale Sicilia 2026, che si svolgerà nella città di Siracusa nell’ultima parte dell’anno, e alla quale parteciperanno 36 giocatori provenienti da tutta la Sicilia.

Presentiamo i quattro finalisti che giocano vestendo la maglia di due Risiko Club Ufficiali differenti anche se vicini. Il Top Player e attuale leader della Classifica Nazionale di Risiko, che comprende circa un migliaio di giocatori in tutta Italia, è Andrea Kiswarday che gioca per il Risiko Club Ufficiale “Eclettica” di Caltanissetta. Giocatore con media vittoria di più del 50 per cento delle partite giocate e ha già vinto ad oggi cinque di sette tornei organizzati dal RCU “Il Pifferaio”, del quale è abituale frequentatore. E’ già qualificato per la finale nazionale individuale del 2026, e anche del 2027, avendo vinto poche settimane fa il Master Nazionale di Catania. E’ un sicuro candidato alla vittoria anche di questo ottavo Torneo.

Gli altri 3 giocatori, tutti appartenenti al Club verde amaranto sono nell’ordine Mariella Brucculeri, giocatrice da ormai 3 anni (per la precisione dall’Aprile 2023), che ha perfezionato il suo curriculum di gioco nel corso della sua iniziale partecipazione ai tornei del primo Risiko Club del nisseno, divenuto poi l’RCU “Eclettica” dal Luglio 2022, e ora giocatrice fondatrice dal mese di Novembre 2024 del RCU “Il Pifferaio” di San Cataldo.

Ha partecipato nel corso degli anni ai vari tornei interni di entrambi i Club, e a quelli organizzati a livello nazionale da altri Risiko Club Ufficiali, conquistando un’ottimo sedicesimo posto con la squadra del RCU “Il Pifferaio” tra i 31 Club partecipanti al Campionato a Squadre di Bergamo 2025, un secondo posto sempre con la squadra del Club verde –amaranto ai campionati di Risiko Sicilia 2025, sui 7 Club siciliani partecipanti, e si è posizionata terza classificata nella finale del Campionato di Risiko Individuale Sicilia 2025, su 32 giocatori finalisti, che si è svolta il 12 ottobre scorso proprio nella cittadina sancataldese.

Gianluigi Orlando, anche lui tra i fondatori del Risiko Club Sancataldese, gioca nella modalità Risiko da Torneo dal mese di Novembre 2024. La sua strategia di gioco è notevolmente migliorata nel corso di questo primo anno e mezzo di gioco ed è alla sua prima finale di Torneo, finalista diretto al termine delle qualificazioni vincendo la relativa classifica con 4 vittorie sulle 6 partite giocate. Anche lui componente fisso della squadra di Risiko del Club sancataldese, ha conquistato il 16 posto al Campionato a Squadre di Bergamo 2025 ed è vice Campione Regionale Sicilia 2025.

Alessio Sansoni, veterano ultradecennale di questo gioco prima con la squadra del RCU Cagliari, dove si è formato sia come giocatore che come componente del Direttivo del Club Sardo, conquistando il secondo posto a squadre nazionale 2017, ed è stato poi fondatore del Risiko Club Ufficiale “Eclettica” di Caltanissetta, dal dicembre 2018 al settembre 2024, conquistando con il Club nisseno nel 2023 un ulteriore secondo posto Nazionale a Squadre, e ora è giocatore fondatore dal novembre 2024 del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”, realizzando insieme a Mariella Brucculeri e Gianluigi Orlando ottimi risultati nei campionati a

squadre Nazionali e Regionali. Ha raggiunto tantissime finali di Club e Nazionali, anche se la coppa del primo posto è quasi sempre una chimera per lui. Sarà comunque una bella partita di finale e vinca il migliore.

Oltre al tavolo di finale, mercoledì sera si giocheranno i tavoli delle amichevoli classificate, speciale torneo del RCU “Il Pifferaio”, al quale tutti possono partecipare proprio perché la finalità è di far giocare anche nuovi appassionati e in tal modo iniziare a padroneggiare la modalità di gioco del Risiko agonistico, e prepararsi così a prendere parte ai prossimi tornei che saranno organizzati dal Club verde-amaranto.

Appuntamento quindi mercoledì sera, dalle ore 20.30, presso i locali della Nuova Locanda-Pifferaio Magico di San Cataldo, e in quell’occasione ci sarà modo di festeggiare tutti insieme la conclusione di questo Torneo. Per chiunque volesse partecipare è possibile contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564).

Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.