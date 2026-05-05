San Cataldo. Il 7 maggio all’Oratorio Salesiano c’è la 4^ edizione di “Quartara Sancatallu”, torneo di calcio a 5

SAN CATALDO. Si svolgerà il 7 maggio la 4^ edizione di Quartara Sancatallu. Si tratta di un Triangolare di calcio a 5 che accende la passione, lo spirito di squadra e il divertimento. Ad organizzare questo evento è l’Associazione Culturale e Artistica Diamond Event con l’Oratorio Salesiano di San Cataldo con inizio alle 20,30 presso l’Oratorio Salesiano.

Le squadre sono pronte a sfidarsi in un torneo avvincente, tra emozioni, gol e tanto entusiasmo. L’evento è organizzato in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono e costituisce un momento speciale per stare insieme e condividere sport e tradizioni.