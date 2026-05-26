Roland Garros, il programma di oggi: da Sinner a Darderi, gli italiani in campo e dove vederli

(Adnkronos) – Terza giornata di match al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, è il grande giorno del debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa di Parigi, contro Clement Tabur. Il day 3 dello Slam parigino vedrà in campo anche la numero uno del ranking femminile Aryna Sabalenka, contro Jessica Bouzas Maneiro, e gli italiani Elisabetta Cocciaretto, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. In campo anche Coco Gauff e Felic Auger-Aliassime. Ecco tutti i match di oggi e dove vederli in tv e streaming. Ecco il programma di oggi, martedì 26 maggio, al Roland Garros:

COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12

[1] A. Sabalenka – J. Bouzas Maneiro (ESP) A. Muller (FRA) – S. Tsitsipas (GRE) [4] C. Gauff (USA) – T. Townsens (USA) non prima delle 20:15

[1] J. Sinner (ITA) – [WC] C. Tabur (FRA)



COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11

[WC] A. Walton (AUS) – [6] D. Medvedev L. Siegemund (GER) – [16] N. Osaka (JPN) [22] A. Kalinskaya – L. Boisson (FRA) [4] F. Auger-Aliassime (CAN) – D. Altmaier (USAGER

COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11

M. Cilic (CRO) – [WC] M. Kouame (FRA) V. Kopriva (CZE) – [30] C. Moutet (FRA) H. Vandewinkel (BEL) – [19] M. Keys (USA) K. Birrel (AUS) – [5] J. Pegula (USA)

COURT 14 – dalle ore 11

[17] I. Jovic (USA) – A. Eala (PHI) [Q] T. Faurel (FRA) – [16] V. Vacherot (MON) [9] A. Bublik (KAZ) – Jan-Lennard Struff (GER) [9] V. Mboko (CAN) – N. Bartunkova (CZE)

COURT 7 – dalle ore 11



[29] T. Griekspoor (NED) – M. Arnaldi (ITA)

[Q] L. Fruhvirtova (CZE) – E. Jacquemot (FRA) A. Kalinina (UKR) – D. Parry (FRA)

S. Ofner (AUT) – [14] L. Darderi (ITA)



COURT 6 – dalle ore 11

D. Vekic (CRO) – [WC] A. Tubello (FRA) [12] L. Noskova (CZE) – M. Sakkari (GRE) C. Garin (CHI) – [18] L. Tien (USA) [Q] J. Faria (POR) – D. Shapovalov (CAN)

COURT 8 – dalle ore 11

A. Tabilo (CHI) – K. Majchrzak (POL) Match to be defined A. Ruzic (CRO) – [Q] A. Krueger (USA) J. Fearnley (GBR) – J. Manuel Cerundolo (ARG)

COURT 4 – dalle ore 11

Match to be defined [Q] F. Diaz Acosta (ARG) – Z. Zhang (CHN)

COURT 5 – dalle ore 11

D. Galfi (HUN) – [Q] M. Sherif (EGY)

COURT 9 – dalle ore 11

[Q] C. Lu (USA) – M. Uchijima (JPN) M. Landaluce (ESP) – [Q] Juan Carlos Prado Angelo (BOL) [Q] E. Pridankina – O. Oliynykova (UKE)

COURT 12 – dalle ore 11

E. Navarro (USA) – J. Tjen (INA) [30] A. Li (USA) – S. Zhang (CHN) S. Baez (ARG) – R. Andres Burruchaga (ARG) E. Quinn (USA) – F. Comesana (ARG)

COURT 13 – dalle ore 11

A. Popyrin (AUS) – Z. Svajda (USA) [20] C. Norrie (GBR) – A. Daniel Vallejo (PAR)

[Q] A. Korneeva – E. Cocciaretto (ITA)

S. Waltert (SUI) – K. Siniakova (CZE) Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

