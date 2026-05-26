Caltanissetta. All’Asp reclutati infermieri, un dirigente e fisioterapisti

CALTANISSETTA. Nuove importanti risorse umane in arrivo per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta. La Direzione Aziendale, al fine di far fronte a straordinarie e urgenti esigenze di organico e garantire la continuità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ha deliberato una serie di provvedimenti per il reclutamento di personale sanitario.

Nel dettaglio, i provvedimenti riguardano l’assunzione a tempo determinato e indeterminato di infermieri, medici specialisti e fisioterapisti, destinati ai vari presidi ospedalieri e alle strutture territoriali della provincia.Per potenziare i servizi di assistenza infermieristica sul territorio, è stato deliberato il conferimento di 20 incarichi a tempo determinato (fino al 31/12/2026) per il Profilo Professionale Sanitario (PdS) di Infermiere.

I professionisti individuati, che firmeranno a breve il contratto individuale di lavoro, sono:• Dott. Cellura Angelo• Dott. Riggi Roberto Salvatore• Dott.ssa Balistreri Fabiola• Dott. Sanfratello Giuseppe• Dott. Sicurelli Giuseppe• Dott. Giardina Alessio Angelo• Dott.ssa Volpe Daniela• Dott.ssa Giardina Marika• Dott. Calderone Stefano• Dott. Calia Sergio• Dott. Cacciatore Calogero• Dott.ssa La Mattina Noemi• Dott.ssa Marralli Roberta• Dott.ssa Balistreri Miriam Sharon• Dott.ssa Bonvissuto Miriam• Dott.ssa Zaia Rita• Dott.ssa Scavo Rita Gemma• Dott. Montagnino Simone• Dott.ssa Russello Alessia• Dott.ssa Damanti Alessia.

Al fine di garantire la copertura dei posti momentaneamente scoperti, sono stati inoltre conferiti 8 incarichi a tempo determinato per sostituzione (fino al rientro dei rispettivi titolari) presso il P.O. “S. Elia” di Caltanissetta, l’Hospice di Gela e il P.O. “Vittorio Emanuele” di Gela. Gli incarichi sono stati assegnati ai dottori:• Alessandrà Marzia• Milazzo Valeria• Giglio Ilaria• Puma Nicolò• Lomonaco Maride• Ristagno Claudio• De Simone Marzia• Bennici MicheleSul fronte della dirigenza medica, l’ASP ha provveduto alla copertura di un posto vacante a tempo indeterminato.

Viene assunta come Dirigente Medico di Patologia Clinica la Dott.ssa Daniela La Marca.La professionista si è classificata al primo posto nella graduatoria degli specializzandi (approvata con deliberazione n. 1705/2025) e ha conseguito il titolo di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica presso l’Università degli Studi di Palermo in data 12/11/2025.Infine, nell’ottica di un potenziamento della medicina territoriale e delle cure intermedie, l’Azienda ha deliberato il conferimento di 2 incarichi a tempo determinato (fino al 31/12/2026) nel profilo di PdS Fisioterapista. Le assegnazioni riguarderanno le seguenti strutture:• Dott.ssa Lana Maria: assegnata presso l’Ospedale di Comunità di San Cataldo;• Dott. Russello Carmelo: assegnato presso l’Ospedale di Comunità di Mazzarino.

La Direzione Aziendale esprime soddisfazione per questi nuovi innesti, strategici per dare risposte concrete alle necessità dei cittadini e per alleggerire il carico di lavoro dei reparti, augurando buon lavoro a tutti i professionisti neo-assunti.