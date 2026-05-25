Comunali: ad Agrigento Sodano (campo progressista) in testa col 40,6% Dino Alonge (C.destra) è al 34,6%

Michele Sodano, il candidato sindaco di Agrigento appoggiato da Controcorrente, Pd, M5s, è in testa con 6.935 preferenze pari al 40,6%. Dietro di lui, Dino Alonge, sostenuto da Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti (Mpa), Fratelli d’Italia, Forza Italia, Forza Azzurri e Udc, con 5.918 voti pari al 34,6%. Ad Agrigento, dove sono state scrutinate 51 sezioni su 57, si potrebbe arrivare alla vittoria a primo turno. Seguono, con il 13,7%, il candidato Luigi Gentile sostenuto da Lega, Democrazia Cristiana, Noi Moderati-Sud chiama Norde “Gentile sindaco di Agrigento” e il candidato civico Giuseppe Di Rosa che ha l’11,1%.