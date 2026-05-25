Elezioni amministrative 2026. A Serradifalco Territo e Martino tra i candidati consiglieri più votati

SERRADIFALCO. Non solo l’elezione per la terza volta di Leonardo Burgio a sindaco, ma anche l’elezione dei 12 candidati consiglieri della sua lista. Essendo che la lista che sosteneva Burgio “Il Futuro ci Unisce” era l’unica in lizza, tutti i candidati sono stati eletti.

Il primo eletto tra i candidati in consiglio è stato Daniele Territo, ex presidente del consiglio che il sindaco ha nominato assessore. Territo ha preso 847 voti. L’altro assessore in pectore, il vice sindaco uscente Basilio Martino, ha ottenuto 815 preferenze.

eQueste le preferenze ottenute dai 12 consiglieri della Lista “Il Futuro ci Unisce” Leonardo Burgio Sindaco: Bellavia Carmela Ilenia 211 voti, Costa Gianpaolo Luca 214, Gebbia Marta 420, Milazzo Sergio 415, Pace Salvatore detto “Totò” 237, Pace Serafina 381, Petix Laura Concetta Pia Rita 121, Russo Maria Verdiana 169, Daniele Territo 847, Giarratano Federica 278, Insalaco Rosa detta “Rosa Volo” 477, Martino Basilio 815.