Salute

Elezioni Amministrative 2026. A Vallelunga Rosa Izzo è il nuovo sindaco con il 58,73% delle preferenze

Redazione 1

Elezioni Amministrative 2026. A Vallelunga Rosa Izzo è il nuovo sindaco con il 58,73% delle preferenze

Mar, 26/05/2026 - 07:23

Condividi su:

VALLELUNGA. Rosa Izzo, con il supporto di Uniti Continuiamo per Vallelunga Rosa Izzo Sindaco, è il nuovo sindaco di Vallelunga Pratameno. La neo sindaca ha ottenuto il maggior numero di preferenze, totalizzando il 58,73% dei voti.

Battuta Samanda Ministeri, sostenuta dalla lista Futuro in Comune, che ha raccolto il 41,27% dei voti. A Vallelunga le elezioni comunali a Vallelunga Pratameno hanno registrato un’affluenza del 58,42%, un dato in diminuzione rispetto al 60,43% delle precedenti elezioni.

Rosa Izzo è stata eletta sindaco con 1112 voti, con 1112 voti alla sua lista che la sosteneva, contro i 787 voti ottenuti dalla rivale Samanda Ministeri, con 764 voti di lista.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta