Elezioni Amministrative 2026. A Vallelunga Rosa Izzo è il nuovo sindaco con il 58,73% delle preferenze

VALLELUNGA. Rosa Izzo, con il supporto di Uniti Continuiamo per Vallelunga Rosa Izzo Sindaco, è il nuovo sindaco di Vallelunga Pratameno. La neo sindaca ha ottenuto il maggior numero di preferenze, totalizzando il 58,73% dei voti.
Battuta Samanda Ministeri, sostenuta dalla lista Futuro in Comune, che ha raccolto il 41,27% dei voti. A Vallelunga le elezioni comunali a Vallelunga Pratameno hanno registrato un’affluenza del 58,42%, un dato in diminuzione rispetto al 60,43% delle precedenti elezioni.
Rosa Izzo è stata eletta sindaco con 1112 voti, con 1112 voti alla sua lista che la sosteneva, contro i 787 voti ottenuti dalla rivale Samanda Ministeri, con 764 voti di lista.