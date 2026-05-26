Elezioni Amministrative 2026. A Santa Caterina Giuseppe Natale è il nuovo primo cittadino: battuti i già sindaci Fiaccato e Ippolito

SANTA CATERINA. Giuseppe Natale è il nuovo sindaco di Santa Caterina. Con il supporto di Volenterosi per Santa Caterina Villarmosa-Giuseppe Natale Sindaco, ha ottenuto il maggior numero di preferenze, totalizzando il 35,7% dei voti.

Segue Antonino Fiaccato, con l’appoggio di Ricominci….amo Santa Caterina Villarmosa-Fiaccato Sindaco, che ha raccolto il 33,69% dei voti. Infine, Giuseppe Ippolito, con il sostegno di Giuseppe Ippolito Sindaco-Santa Caterina A Vele Spiegate, ha ottenuto il 30,61% dei voti.

Le elezioni comunali a Santa Caterina Villarmosa hanno registrato un’affluenza del 46,3%, in aumento rispetto al 44,99% delle precedenti elezioni. Natale ha ottenuto 1052 voti e la sua lista 1102. Fiaccato ha ottenuto 993 voti e la sua lista 985. Ippolito 902 voti e la sua lista 788.