Elezioni Amministrative 2026. A Bompensiere il sindaco uscente Salvatore Virciglio trionfa con 296 voti

BOMPENSIERE. Nel più piccolo comune della provincia di Caltanissetta il sindaco uscente Salvatore Vircigio è stato riconfermato per la prossima legislatura. Virciglio ha ottenuto 296 voti mentre il suo avversario, Libretta, ne ha ottenuti 49.

La lista contrapposta a “Impegno e Futuro” del candidato sindaco Virciglio è stata una lista civetta fatta scendere in campo all’ultimo momento per contrastare la lista di Fiamma Tricolore che s’era presentata ma che non è stata poi ammessa.

Primo eletto è stato Sebastiano Burruano che ha ottenuto 164 preferenze. a seguire si sono piazzati gli altri sei consiglieri eletti: Anelli, Falletta, Licata, Ciraolo, Capobianco e Vitello. Per quanto riguarda i tre consiglieri di opposizione, con 5 voti avranno tre consiglieri: il primo è Melissa Cassano che ha ottenuto 3 voti, il secondo è Santo Diliberto con un voto, e terzo è lo stesso Lucio Giuseppe Libretta con zero voti.

Il sindaco uscente Salvatore Virciglio ha indicato come assessori della sua Giunta Sebastiano Burruano e Rosa Maria Anelli.