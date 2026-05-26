Elezioni Amministrative 2026. A Sutera Carmelo Salamone è il nuovo sindaco: superata Giuseppina Catania

SUTERA. Carmelo Salamone, con il supporto di Sutera Radici e Futuro Carmelo Salamone Sindaco, ha ottenuto il maggior numero di preferenze, totalizzando il 56,46% dei voti ed è il nuovo sindaco di Sutera. Il neo primo cittadino ha prevalso su Giuseppina Catania sostenuta da Noi per Sutera Catania Sindaco, che ha raccolto il 43,54% dei voti.

Le elezioni comunali a Sutera hanno registrato un’affluenza del 32,54%, un dato che si confronta con il 34,74% delle precedenti elezioni. Carmelo Salamone ha preso 464 voti contro i 357 di Giuseppina Catania con 357 voti (43,54%).