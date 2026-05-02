Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, i semifinalisti del XXIII torneo

Si è giocato giovedì, presso Eclettica Street Factory di via Rochester, il sesto ed ultimo turno del XXIII° torneo interno (campionato periodico), che è valido per la classifica del Ranking Nazionale Live e per il Ranking del Club “Eclettica”. Ventidue gli iscritti al torneo, quindici i presenti divisi in tre tavoli in questo turno di qualificazione alle semifinali. Questa la formazione dei tavoli dopo il sorteggio: tavolo 1: Luigi Tricoli, Fabrizio Butera, Assunta Giordano, Gabriele Taschetti e Claudio Lombardo; tavolo 2: Michele Cammarata, Simone Nigrelli, Simone Pecoraro, Armando Turturici e Vincenzo Falzone; Gioele Gulizia, Giancarlo Ciulla, Mariella Brucculeri, Maurizio Giunta e Calogero Maira. Hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Claudio Lombardo, Simone Pecoraro e Calogero Maira. In virtù di questi risultati, della classifica finale e del regolamento del torneo la griglia dei 12 semifinalisti che giocheranno il 7 maggio è questa (divisi per tavolo) tavolo 1: Giulia Gulino, Maria Pia Matraxia, Mariella Brucculeri e Maurizio Giunta; tavolo 2: Luigi Tricoli, Claudio Lombardo, Giancarlo Ciulla e Gioele Gulizia; tavolo 3: Armando Turturici, Simone Pecoraro, Fabrizio Butera e Calogero Maira. “Questo ultimo turno ha definito la classifica con le posizioni per essere ammessi alle semifinali – dichiarano dal direttivo – e qualche sorpresa, come è solito verificarsi, c’è stata. Giovedì prossimo sarà una battaglia a colpi di dadi e spostamento di carri armati (rigorosamente di plastica) per conquistarsi il posto in finale”. I vincitori ai tavoli raggiungeranno Andrea Kiswarday, primo classificato e quindi in finale direttamente senza passare dalle semifinali, nel tavolo della finale di giovedì 14. I finalisti si contenderanno il trofeo del primo classificato e i premi per i restanti tre, sempre realizzati dall’artista ceramista Maria Pia Matraxia: Il giorno dopo la finale il Club sarà presente alla “Festa della Primavera”, che si terrà alla Villa Amedeo in Viale Regina Margherita, con un suo stand a promuovere il gioco del Risiko!. Si giocherà un torneo Open: il II° “Memorial Manliopasqua” intitolato a Manlio Pasqualino presidente del Club scomparso l’anno scorso.