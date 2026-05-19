Sicilia, Minardo(FI): “Ricandidatura Schifani? Ovvio, è una grande risorsa”

La ricandidatura di Renato Schifani in Sicilia nel 2027 è possibile? “Mi pare ovvio, Renato Schifani è il presidente della Regione uscente, una grande risorsa per il nostro partito con una storia politica prestigiosa”. Così il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, intervistato da LiveSicilia, a proposito delle prossime elezioni regionali. “Piuttosto – prosegue Minardo -, trovo singolare che ad almeno un anno dalle elezioni si continui da settimane a dibattere su questo. Al momento opportuno, se ne parlerà con il presidente Schifani, con il partito regionale e nazionale e con gli alleati. Oggi l’argomento non è all’ordine del giorno, non interessa ai siciliani, ai quali dobbiamo tutti insieme le risposte che attendono continuando a governare bene”. Forza Italia ha in Antonio Tajani “una guida solida – sottolinea -, autorevole e profondamente coerente con la visione politica del Presidente Berlusconi. Tajani sta portando avanti quel progetto con equilibrio, serietà e grande capacità di tenere unito il partito. Il nome di Berlusconi continua a campeggiare nel simbolo di Forza Italia e non è un dettaglio grafico: è il segno di una storia, di una visione e di un’identità politica che restano vive. Non si tratta di nostalgia, ma di responsabilità. Quel nome ci ricorda ogni giorno il dovere di essere all’altezza di un progetto che ha cambiato il centrodestra italiano e che oggi continua con autorevolezza e continuità. Anche per questo la presenza e l’attenzione di Marina Berlusconi rappresentano un riferimento importante. La sua vicinanza è il segno che quella storia continua ad avere una presenza autorevole, una memoria viva e una visione per il futuro”, conclude. (ITALPRESS).