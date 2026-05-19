Truffa del finto carabiniere nel Palermitano, sei arresti

I carabinieri hanno arrestato sei uomini accusati di mettere a segno le truffe del finto militare dell’Arma ai danni di ignari anziani. Il primo provvedimento a Catania dove i militari di Petralia Sottana hanno eseguito una ordinanza ai domiciliari del gip di Termini Imerese nei confronti di un 53ennei accusato di truffa aggravata ai danni di un’anziana residente a Geraci Siculo. A Castelbuono, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cefalù hanno arrestato due persone ritenuti responsabili di tentata truffa aggravata ai danni di una donna di 83 anni. Infine a Misilmeri i militari hanno arrestato in flagranza tre catanesi, ritenuti responsabili di truffa aggravata ai danni di una pensionata del luogo. Durante l’operazione, uno degli arrestati è denunciato per falsità materiale, poiché trovato in possesso di targhe contraffatte rinvenute all’interno dell’autovettura utilizzata dal gruppo che è stata sequestra. (ANSA).