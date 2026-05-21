Gemellaggio IIS “Virgilio” Mussomeli – Liceo “Eschilo” Gela

MUSSOMELI – Ieri mattina, 20 maggio 2026, guidati dalla professoressa Gabriella Barba, gli studenti del liceo del “Virgilio” di Mussomeli hanno accolto i loro coetanei del Liceo “Eschilo” di Gela. Il loro contributo è stato fondamentale per far conoscere con naturalezza e semplicità, ma anche con competenza, il territorio di Mussomeli e i suoi beni culturali. La giornata è iniziata con la visita all’Antiquarium con tanta curiosità ed interesse da parte degli ospiti.: Un viaggio nella storia per capire da dove veniamo per decidere dove andare: reperti, stratificazioni, tradizioni, identità. La successiva tappa è stata al vicino Santuario della Madonna dei Miracoli dove devozione e arte si incrociano e la maestria di Francesco Biangardi racconta la fede di un popolo che prega e spera. Successivamente, la tabella di marcia ha previsto la visita al Castello chiaramontano dove la roccia si fa storia e il passato si intreccia con l’attualità. Dalla Baronessa di Carini al grido che si leva alto “NO alla violenza sulle donne”! Poi è arrivato il momento della condivisione con il pranzo preparato dagli studenti dell’Alberghiero per i compagni e i docenti ospiti con un’accoglienza straordinaria e con un servizio ben curato e professionale. Una giornata certamente da ricordare: “Amicitia est via, scientia est lumen”. Così ha commentato la prof.ssa Lella Oresti del liceo Eschilo di Gela: Una giornata da ricordare: luoghi che tolgono il fiato, monumenti ricchi di storia mirabilmente raccontati da ragazzi animati da grande passione, sapori e profumi della nostra terra che inebriano i sensi. Grazie a coloro che hanno reso possibile tutto ciò. Un grazie speciale alla dirigente dell’Istituto Superiore “Virgilio” di Mussomeli, prof.ssa Camerota, alla instancabile amica e prof.ssa Gabriella Barba, al prof. Palumbo, alle colleghe Silvia, Cristina e alle altre di cui ricordo i sorrisi e la verve, alla dott.ssa Tona, per la cura , la passione e l’accoglienza. Un grazie a tutti i ragazzi che ci hanno guidato sui passi della Storia e agli studenti e docenti dell’ Istituto Alberghiero che hanno preparato con grande abilità e attenzione delle ottime pietanze e dei dolci deliziosi. Grazie di cuore È cosi che nascono amicizie e ricordi indelebili”.