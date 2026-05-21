Sud, Lorefice(M5S): “Cultura e conoscenza non siano un privilegio territoriale”

“La diversità culturale va garantita assicurando accesso reale a cultura, conoscenza e opportunità in tutto il Paese. In Sicilia e in troppe aree del Mezzogiorno, i divari territoriali continuano a tradursi in meno occasioni di crescita, formazione e partecipazione per intere comunità. Per colmare queste disuguaglianze serve una politica che investa concretamente su scuola, università, presìdi culturali e un servizio pubblico capace di assicurare accesso, pluralismo e inclusione. Cultura e conoscenza non possono essere un privilegio territoriale”. Lo afferma il senatore Pietro Lorefice (M5S), Segretario di Presidenza del Senato, in occasione della Giornata mondiale per la diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo.