Droga e pistola con matricola abrasa in casa, a Catania 31enne arrestato dalla Polizia

Nascondeva la droga nella friggitrice ad aria e deteneva una pistola con matricola abrasa, munita di silenziatore. Per questo motivo la polizia di Catania ha arrestato un uomo di 31 anni. Decisiva una segnalazione arrivata sull’app YouPol.Gli agenti hanno effettuato quindi un controllo, che ha permesso di accertare che l’uomo spacciava dal suo appartamento. Durante le verifiche hanno trovato in vari punti della casa oltre 700 grammi di marijuana, in parte nascosta nell’armadio della camera da letto e in parte in cucina, sul davanzale della finestra e persino all’interno di una friggitrice ad aria. Durante la perquisizione, gli agenti hanno notato anche un borsello marrone poggiato nella parte alta della credenza della cucina. All’interno è stata trovata un’arma da fuoco con il numero di matricola cancellato, rifornita di tre cartucce, pronta per essere usata e corredata da un silenziatore. L’arma e le munizioni sono state repertate dalla polizia scientifica e sequestrate per essere sottoposte alle analisi di tipo balistico. L’uomo è stato condotto nella circondariale di Piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida. (LaPresse)