Mazzarino. Viabilità e sicurezza, D’Aleo e Vicari: “Bene lo Street Control, intervenire per migliorare la segnaletica stradale”

Mazzarino. Riceviamo e pubblichiamo nota del Gruppo Civico per Mazzarino Livio D’Aleo e Santo Vicari sul tema della viabilità e della sicurezza stradale.

Apprendiamo con piacere, dai social, che la Polizia Municipale del nostro Comune verrà dotata al più presto di un nuovo sistema per il rilevamento delle infrazioni stradali, lo “Street Control”. Non abbiamo alcuna difficoltà a complimentarci con l’Amministrazione quando opera positivamente per il bene della comunità amministrata. Si tratta di un progetto che avevamo intenzione di realizzare nella passata legislatura, ma che, per vari motivi, non fu possibile portare a compimento. Oggi, però, non ci interessa attribuirci meriti, ciò che conta è che venga finalmente attuato, così da contribuire a mettere ordine nella nostra città. Per questo motivo, restando sul tema della viabilità e della sicurezza stradale cogliamo l’occasione, per esortare il Sindaco e la sua Amministrazione, a intervenire per quando possibile, sul miglioramento della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, affinché il nostro paese possa essere sempre più rispettoso delle norme del Codice della Strada e, di conseguenza, più sicuro per tutti i cittadini. Non ci interessa per quando tempo questa Amministrazione resterà in carica. Ciò che riteniamo fondamentale è che ciascuno, nel ruolo che ricopre, lavori fino all’ultimo giorno del proprio mandato esclusivamente nell’interesse della città, dal Sindaco alla Giunta Comunale, e a tutto il Consiglio Comunale. Sarà poi l’elettorato mazzarinese, attraverso il proprio consenso, a stabilire chi avrà lavorato bene e chi no. Le auguriamo un buon lavoro. Gruppo Civico per Mazzarino Livio D’Aleo, Santo Vicari.