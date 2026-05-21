Perquisizioni a casa e nello studio di una ex avvocata di Matteo Messina Denaro

Su ordine della Dda di Palermo, guiata dal procuratore Maurizio de Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un’avvocatessa di Campobello di Mazara (Trapani), ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell’ordine stanno ora perquisendo, alla presenza del pm Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L’avvocato non è indagato. (ANSA)